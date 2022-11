Rei Charles comemora aniversário, mas Harry e Meghan são considerados mais influentes

O novo monarca está comemorando seu primeiro aniversário como chefe de Estado hoje, completando 74 anos. No entanto, uma pesquisa realizada pela Financial World, que analisou pesquisas globais do Google, visualizações do TikTok e hashtags do Instagram, mostra que os Sussex são mais influentes que o próprio rei Charles .

🎶 Happy Birthday is played at today’s Changing the Guard ceremony to mark His Majesty The King’s birthday.



Thank you @BandHCav! pic.twitter.com/uZ1RvmbNfN — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2022

Meghan Markle, que deixou seu papel real em 2020, é a segunda realeza mais pesquisada no Google: as buscas pela duquesa passam de 4,5 milhões de vezes por mês em todo o mundo, enquanto o príncipe Harry arrecada 1,4 milhão de pesquisas no Google.

O rei Charles, que foi classificado no sétimo lugar, alcança apenas 1.104.000 pesquisas mensais médias.

Quando se trata de TikTok, quem assume a liderança é a princesa Kate, já que seu nome foi pesquisado 6,3 bilhões de vezes. Enquanto isso, a Duquesa de Sussex foi pesquisada 5,9 bilhões de vezes no aplicativo popular.

Mas quem jamais perderá a majestade é a falecida rainha Elizabeth, tendo sido pesquisada 18,7 bilhões de vezes em todo o mundo no TikTok, ficando em primeiro lugar no ranque de mais influentes da realeza.

A princesa Diana reina como a quinta realeza mais influente da lista, à frente do ex-marido, o rei Charles – apesar de ter falecido há 25 anos. Contando com 927.000 buscas por ano. Isso, combinado com a hashtag da princesa Diana no TikTok sendo visto 9,8 bilhões de vezes, e as quase 1,2 milhão de hashtags do Instagram na lista, a torna uma das membros da realeza mais influentes.

Comemorações do aniversário do rei

O rei Charles comemorou seu primeiro aniversário como monarca reinante assumindo um novo papel comovente. O monarca tornou-se oficialmente o Ranger do Windsor Great Park, 70 anos depois que seu pai, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, foi nomeado para o cargo.

O dia especial do monarca foi marcado com uma troca da Guarda e salvas de armas especiais. Em seu aniversário, não há compromissos públicos planejados e espera-se que o rei marque o dia em particular.

O aniversário de Charles foi comemorado pela Banda da Cavalaria Doméstica tocando “feliz aniversário” durante a cerimônia de Troca da Guarda no Palácio de Buckingham.