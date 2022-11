Manoel Soares encontra irmã na Bahia: “A versão do Manoel de saia”

Manoel Soares, apresentador do “Encontro com Patrícia Poeta” foi o protagonista de uma das matérias exibidas nesta segunda-feira (14). Segundo a comandante oficial do matinal, o famoso teve um encontro emocionante no fim de semana, durante uma viagem à Bahia.

Na matéria, Manoel conheceu Amanda Soares, sua irmã por parte de pai, que nasceu após ele se separar da mãe do contratado da Globo:”Tive uma surpresa maravilhosa descobri que tenho uma irmã. Convivi com meu pai até os oito anos, por razões de violência doméstica minha acabou deixando ele, e, depois disso, ele teve uma filha”, explicou Manoel, no palco do programa.

Antes da matéria ir ao ar no “Encontro”, o comunicador também alertou os telespectadores que, infelizmente, essa é uma situação cotidiana de muitos brasileiros.

Ao conhecer a irmã, Manoel Soares afirmou que ela é “a versão do Manoel de saia”, além de ficar muito feliz com a rápida conexão que teve: “Você é minha cara! É muito doido, parece que conheço ela desde que nasci. Olhar pra ela foi absurdo porque me vi no rosto”.

Ainda na reportagem exibida no “Encontro com Patrícia Poeta” desta segunda (14), o famoso deixou a emoção falar mais alto: “Ao mesmo tempo que é assustador, é lindo, é como encontrar o primeiro amor”, descreveu o apresentador.

Já Amanda Soares disse que só soube do irmão famoso pela televisão. Segundo ela, a descoberta aconteceu quando Manoel contou sobre o seu passado no programa “Conversa com Bial”, levado ao ar no horário nobre da TV Globo.

“Esse ano, assistindo ao programa do Bial, comecei a me identificar com a história, tudo dava a entender que éramos irmãos pelo pai e ele falou o nome do meu pai. Aí foi emoção, já procurei, mandei carta, e-mail. O Manoel entrou em contato comigo rapidamente”, contou Amanda.

