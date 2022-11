Jojo Todynho revela como é chamada pelos haters e manda resposta direta

Casada ou solteira, Jojo Todynho não deixa nenhum problema sem solução e, neste domingo (13), a famosa rebateu os haters ao voltar ao Instagram e postar um vídeo de biquíni.

No post, a cantora alegou que os “inimigos virtuais” tenham humilha-la usando os nomes de diversos desenhos e personagens, mas que isso não abala: “Passando para desejar um ótimo domingo a todos e lembrar, para vocês que ficam ‘Vovózona, Peppa’, me comparando com isso aquilo. Só vai se lambuzar quem roeu o osso. Não vem querer achar que vai desfilar”.

Ela ainda disse que em 2023 estará muito melhor do que neste ano e que não é para qualquer um: “Se eu estou cara agora, ano que vem vou estar pior ainda”, disse a cantora, aos risos.

A resposta aos haters também vem de encontro aos próximos planos de Jojo Todynho, que está se preparando para fazer uma cirurgia bariátrica e, depois de alguns boatos afirmando que o procedimento seria uma resposta para Lucas Souza, seu ex-marido, a famosa resolveu falar sobre a polêmica em suas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Surto e sacrifício: Marido detalhou o “delírio psicótico místico” de Andressa Urach

Na última terça-feira (08), a cantora usou os stories do Instagram para negar que teria optado por realizar a cirurgia como uma certa vingança: “Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem, o processo para fazer uma cirurgia bariátrica demanda um tempo”, começou.

Segundo a cantora, ela já está no processo para fazer a cirurgia antes da separação surgir em sua vida: “Eu já estou há dois meses no caminho desse processo. Não tem nada a ver com a separação, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou se é porque vocês são leigos mesmo. É só ler, gente!”.

A famosa também disse que precisou se esforçar para conseguir fazer o procedimento: “Para mim não é diferente de outra pessoa. Vocês acham que só porque eu tenho dinheiro eu chego no médico e peço pra ele operar? Eu vou fazer pelo meu plano de saúde, tudo bonitinho. Isso é um processo demorado e requer um tempo, que precisa de um acompanhamento”.

LEIA TAMBÉM: Sem Ana Maria, “Mais Você” deixou a cozinha e deu mais espaço para este tema