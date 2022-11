“Colocou a vida do meu filho em risco”, disse marido sobre ataque psicótico de Andressa Urach

No relato que fez nas redes sociais, Thiago Lopes, marido da ex-vice miss bumbum Andressa Urach, relatou que viveu momentos apavorantes com a modelo, que teve um surto psicótico em sua casa e chegou a colocar a vida de seu filho em risco. “Foi um episódio bem assustador”, disse,

Segundo Lopes, Andressa está internada em ala psiquiátrica de um hospital no Rio Grande do Sul há duas semanas e seu diagnóstico ainda não fechado. “´[Ela]teve um ‘delírio psicótico místico”, disse.

Thiago contou que a modelo chegou a colocar a vida do filho do casal em risco. “Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade”, disse. Diante da crise do risco que todos corriam, ele disse que optou por chamar a Polícia Militar e o SAMU, que a dominaram e fizeram a internação.

DIVÓRCIO

Thiago Lopes anunciou também que já entrou com pedido de divórcio e guarda do filho, Leon, alegando que lidasr com Andressa com o borderline já era difícil, agora com esse novo problema psiquiátrico fica “inviável” manter o casamento.

“Eu queria noticiar que eu também, infelizmente, não dá para lutar sozinho. Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas infelizmente o meu casamento chegou ao fim por causa de uma doença psiquiátrica”.

O desaparecimento da famosa das redes sociais há mais de duas semanas já estava chamando a atenção dos fãs, que comentaram sua falta de postagens no Instagram.

MÃE DIZ QUE CULPA É DO GENRO

A mãe de Andressa Marisete De Faveri acusou o marido pela doença da filha, dizendo que ele “mentiu, enganou e brincou com ela”. “Quando for dar a sua versão conta o motivo também”, disse.