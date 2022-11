Atriz “Chocolate com Pimenta” deixou a Globo por causa deste motivo

Marcelo Novaes (Timóteo) e Elizabeth Savalla (Jezebel) gravam cena de "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Em “Chocolate com Pimenta”, Lucy Mafra interpretou Venúsia, uma personagem pequena na novela que está sendo reprisada na faixa vespertina da Globo, após o “Jornal Hoje”. No entanto, uma parte trágica da vida da atriz veio à tona e revelou o motivo pelo qual ela foi demitida da emissora carioca.

Segundo Andrea Neves Schiavo Mafra, enteada da artista, os problemas não começaram nos bastidores da novela de Walcyr Carrasco, mas quando ela estava fazendo “América”, novela onde viveu Claudete, amiga de Islene (Paula Burlamaqui) e que foi exibida no horário nobre do canal.

Em entrevista ao R7, ela contou que a atriz foi acusada de furto nos bastidores da Globo e acabou incriminada por uma camareira: “Ela tinha uma certa rixa com essa camareira. Neste dia que sumiu esse dinheiro da Christiane Torloni, a Lucy estava mexendo no armário dela, que ficava embaixo ou em cima do da Torloni”, começou ela.

Em seguida, ela defendeu a atriz Lucy Mafra, afirmando que nada disso foi verdade: “Mas ela não pegou nada. E esse foi o motivo dela ter sido afastada na novela. Colocaram o nome dela na mídia como ladra e isso acabou com a carreira dela”.

A enteada afirmou ainda que não houve queixa formal na Justiça, mas sua personagem “América” deixou de existir e sua carreira na televisão chegou ao fim, mesmo sendo cotada para o elenco da novela “Joia Rara”: “A Telma Guedes escalou ela, mas não pôde porque o nome dela tinha restrição na Globo”, disse Andrea.

Longe da TV, Lucy Mafra acabou deixando a capital e se isolando no interior do Rio de Janeiro, onde vivia com a ajuda de alguns amigos. Mas, um novo problema deixaria sua situação ainda mais complicada.

Segundo a enteada, a morte de sua mãe acabou agravando os problemas ocasionados pela depressão: “Ela passou os últimos meses cuidando da mãe em Vassouras, sua terra natal. Quando a mãe dela morreu, ela entrou em depressão, ficou sem se alimentar, sem querer mais viver e ficou muito fraca”, contou Andrea na época da morte da atriz.

Lucy faleceu aos 60 anos de idade, em 5 de dezembro de 2014, quatro meses após perder a mãe. As causas foram falência múltipla de órgãos, pneumonia, insuficiência respiratória e neoplasia de pulmão.

