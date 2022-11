“A Fazenda 14”: Deolane Bezerra decretou que fim da era dos grupos chegou

Deolane Bezerra está radiante com as novas conquistas em “A Fazenda 14″ e, durante uma conversa com alguns aliados, ela resolveu falar como imagina os próximos dias no confinamento.

Com o resultado da eliminação dupla, que aconteceu na última quinta-feira (10), a influenciadora digital decretou que o grupo B chegou ao fim, já que, segundo a advogada, Deborah Albuquerque e Alex Gallete eram os pilares dos rivais.

“Vocês prestaram a atenção que o grupo B real acabou? Porque tem 3 dos que eram neutros lá, todo mundo foi embora, que era grupo B na veia, e nós estamos desde do começo”, comentou ela, que estava conversando com Bia, Pétala, Moranguinho e André.

Brigas de Deolane no fim de semana

Neste domingo (13), Deolane Bezerra e Bárbara Borges trocaram farpas durante uma dinâmica. Além delas, Pétala Barreiros também foi alvo da nova fazendeira do reality show. Durante a briga entre Pétala e Babi, a advogada afirmou que estava com vontade de bater na cara da atriz: “Aí que vontade de quebrar a cara dela, meu Deus do céu. Mete um tabefe na cara dela”.

Ao ouvir, Bárbara Borges não ficou quieta e começou a brigar com a viúva de MC Kevin: “Dá um tabefe, dá”. Consciente do risco que corria, Deolane respondeu: “Aqui não, porque eu vou ser expulsa. Lá fora eu dou”, afirmou.

Deolane ameaçando a Babi. Babi disse que não tem medo. #AFazenda pic.twitter.com/5Chf1JFRnU — Central Reality (@centralreality) November 13, 2022

As farpas de Deolane também foram para Pelé Milflows. Depois de desestabilizar Babi, a influenciadora digital chamou o rapper de falso: “Te acho falso, acho seu olhar maldoso, o seu olhar é falso demais. E eu vejo. O que eu mais faço aqui é observar. Se policie”.

O rapper respondeu Deolane e disse que ela se exalta no programa e por isso os outros participantes têm medo de brigar com ela: “Eu só falei que eu não ia ter medo de você, porque muitas pessoas aqui acabam tendo receio de brigar com você, porque você se exalta, você ameaça, você xinga, você fala que vai atropelar um”, afirmou ele.

