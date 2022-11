Stranger Things: Millie Bobby Brown diz que beijar Finn Wolfhard ainda é uma merda

Millie Bobby Brown recentemente participou da série de testes do detector de mentiras da Vanity Fair e revelou que filmar cenas de beijo com Finn Wolfhard como Eleven e Mike Wheeler não ficou mais fácil ao longo dos anos. “Você exclamou, ‘Beijar é uma merda!’ depois do seu primeiro beijo com Finn Wolfhard”, o entrevistador lembrou Brown. — Finn é apenas um péssimo beijador?

“Ele é”, respondeu Brown… e, de acordo com o especialista em polígrafo residente da Vanity Fair, ela estava dizendo a verdade.

Agora com 18 anos, Brown compartilhou seu primeiro beijo com Wolfard, 19, quando a dupla filmou o final da primeira temporada de Stranger Things em 2016. Após a estreia, Brown fez uma entrevista com a amiga Maddie Ziegler para a Interview Magazine, revelando sua decepção com toda a coisa do beijo. Importante lembrar que eles tinham apenas 12 e 13 anos na época.

“Eu tive que beijar Finn. No final do dia, é apenas atuar, e é algo que você tem que fazer, e eu faria qualquer coisa pelo show. Cortei meu cabelo, beijei Finn”, disse Brown a Ziegler na época. “Foi definitivamente estranho. Foi, tipo, meu primeiro beijo, então foi meio estranho.”

Ela acrescentou: “Finn reagiu muito bem e eu não. Eu me senti muito mal depois”.

Mas seis anos depois, não mudou muito. Durante o teste do polígrafo, o entrevistador perguntou se Wolfhard melhorou, ao que Brown respondeu: “Comigo não”. Antes que você pergunte: não, ela não contou a ele e provavelmente ele descobrirá após essa entrevista.

Wolfhard não foi o único co-estrela de Stranger Things a enfrentar a ira de Millie Bobby Brown durante a entrevista. Quando perguntada se ela achava que seu melhor amigo Noah Schnapp ficou bem com o corte da quarta temporada, ela respondeu: “Eu o amo. Sim ficou bem.” Infelizmente, o examinador a chamou por mentir.