Paola Carosella no “Mais Você”: Entenda como ela pode substituir Ana Maria Braga

Paola Carosella está oficialmente contratada pela TV Globo para ser jurada de um novo reality show, que estreia em 2023, aos domingos. No entanto, segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do “A Tarde é Sua”, ela seria a substituta de Ana Maria Braga.

De acordo com o jornalista da RedeTV!, a emissora carioca estaria preparando a ex-jurada do “MasterChef Brasil” para assumir as Super Manhãs da Globo. Ele ainda afirmou que a chef estaria se preparando para gravar um piloto nos estúdios do “Mais Você”, em São Paulo.

Ana Maria Braga e Tom Veiga no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

“O verdadeiro plano da Globo é colocar a Paola dentro das ‘Super Manhãs’, ainda não se sabe exatamente como. Mas a única certeza que a emissora tem é que o ‘Mais Você’ precisa acabar. Já decretaram o fim”, disse Alessandro no programa da RedeTV!.

Para Lo Bianco, a Globo deve aproveitar os jogos da Copa do Mundo para gravar os pilotos com Paola Carosella, já que dependendo do dia o “Mais Você” deverá ser encurtado e, possivelmente, sair do ar para a transmissão do campeonato de futebol, que será o último narrado por Galvão Bueno.

“No final do ano, tem Copa do Mundo, e, em alguns dias, o ‘Mais Você’ e o ‘Encontro’ sairão do ar, dependendo do horário dos jogos. Em um desses dias, a cúpula da Globo já marcou para Paola Carosella entrar no estúdio da Ana Maria e gravar um piloto. Não sabem ainda para qual programa. Estão tentando fazer isso sem Ana Maria saber”, explicou.

O novo programa de Paola Carosella

Em janeiro de 2021, Paola Carosella avisou que deixaria o trio de jurados do “MasterChef Brasil”, reality show gastronômico que estava desde a estreia na Band. Agora, a famosa chef volta à TV em um novo projeto da Globo, que estreia em janeiro de 2023.

Paola Carosella será jurada em um novo programa dominical da TV Globo (Divulgação/Globo)

Ao lado de João Diamante, a famosa chef será jurada de “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, reality culinário que vai ganhar as tardes de domingo da emissora carioca. Sob o comando de Leandro Hassum, que também está de volta ao canal, o programa quer mostrar que a cozinha é um lugar cheio de afeto e, também, alguns momentos atrapalhados.

Na nova atração semanal, três duplas, formada por mães e filhos, vão à cozinha para pilotar o fogão e encarar a brincadeira, e Paola Carosella será responsável por julgar os pratos servidos por elas. Na dinâmica, os filhos terão que correr contra o tempo para preparar aquele prato que é sucesso e reúne todo mundo ao redor da mesa. Já a mãe ficará de olho e na torcida para que tudo saia como ensinou.

