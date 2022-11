Jojo Todynho afirmou que casamento com Lucas Souza não foi um erro

Jojo Todynho está recém-divorciada de Lucas Souza e resolveu desabafar nas redes sociais sobre o término de seu relacionamento com o oficial do exército, que chegou a mudar de cidade para ficar mais próximo da famosa.

Pelos stories do Instagram, a cantora disse que aconteceram muitas coisas, mas que não se arrepende do casamento: “Foi um turbilhão tudo o que aconteceu e eu não tive tempo de parar e agradecer a cada pessoa que se sensibilizou e cuidou de mim, de alguma forma, brigou por mim ou reverberou”.

O casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chega ao fim após 10 meses (Reprodução/Instagram)

Segundo a famosa, amar é viver: “Quem não ama, não vive. Sou uma mulher muito intensa. Quando boto algo na minha mente, não tem quem tire. Sou assim e pago muito o preço por ser assim, mas tudo para mim, foi como um aprendizado. Ainda que eu tenha pouca idade, minha experiência é da rua, eu vim da rua, trabalhei na rua”.

Ela também esclareceu que não se arrepende de ter se casado: “Muita gente me questionando: Ah, você se casou, agora deve estar arrependida. Eu não me arrependo de ter me casado. Não tenho esse arrependimento dentro de mim. Meu sonho é ter uma família e ter filhos. Minha vó falava muito para mim”.

Após separação, Jojo Todynho fará cirurgia bariátrica (Reprodução/@jojotodynho)

Durante o desabafo, Jojo Todynho afirmou que não gostou do comportamento de Lucas Souza: “Fiquei extremamente decepcionada com várias coisas que ele falou. Falei: Não vou falar nada, está tudo bem, Deus está no controle e continua no controle. Tomei a minha decisão e ergui a minha cabeça, porque eu sou assim, quando eu tomo uma decisão, não mudo, vou em frente”.

Quem também desabafou foi Lucas Souza, que conversou com o “Domingo Espetacular” e esclareceu alguns pontos: “Eu acho que eu deveria ter pensado mais. Independente do que tenha acontecido, eu deveria ter pensado na minha parceira. Sou uma pessoa muito imediatista, tomo uma atitude que eu sei que posso fazer errado. Eu fiquei triste, não estava esperando”.

