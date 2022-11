Ator Thiago Fragoso volta às novelas da Globo com personagem demissexual

Longe das novelas da Globo desde o fim de “Salve-se Quem Puder”, onde contracenou com Deborah Secco, o ator Thiago Fragoso vai retornar aos folhetins da emissora carioca ao acertar um papel em “Travessia”, novela escrita por Gloria Perez. Na trama da TV Globo, o ator será Caique, homem que entra no núcleo de Leonor (Vanessa Giácomo) e Guida (Alessandra Negrini), personagens com quem ele vai se envolver diretamente.

Vale destacar que Thiago e Vanessa fizeram uma participação especial em “Cara e Coragem”, novela que está sendo exibida na faixa das 19 horas. Na trama da Globo, os dois gravaram um comercial que contou com Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Rico (André Luiz Frambach) como dublês.

Voltando ao seu personagem em “Travessia”, segundo o GShow, Caíque será apaixonado pela personagem de Vanessa Giácomo, fazendo Guida respirar aliviada, afinal, a irmã caçula dará um tempo para Moretti (Rodrigo Lombardi), que se sentirá deixado de lado.

Além disso, o personagem de Thiago Fragoso será um homem demissexual, que só consegue se relacionar sexualmente com alguém se existir uma conexão emocional, tema que está em alta, já que muitas celebridades também revelaram que se relacionam desta maneira, como a cantora Iza e a atriz Giovanna Ewbank, esposa de Bruno Gagliasso.

Thiago recebe declaração da esposa

Antes de assumir seu novo personagem na novela da TV Globo, Thiago Fragoso recebeu uma homenagem de Mariana Vaz, sua esposa, ao completar 41 anos. Pelo Instagram, a atriz publicou um carrossel de fotos ao lado do famoso e dos dois filhos.

“Esse é o dia mais animado do ano, seu aniversário, amo celebrar sua vida e toda alegria que você nos traz! Esse ano novo vai trazer muita felicidade e realizações pra você! Te amo infinito. Obrigada por segurar minha mão nessa vida louca”, legendou.

