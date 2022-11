Lady Di: o que foi o polêmico caso ‘Squidgygate’ e como aconteceu?

Nem tão secreto assim! Pensamentos privados de princesa Diana foram compartilhados e a publicação das fitas foi um ponto alto de atenção da mídia que cercou o casamento, separação e divórcio do príncipe e da princesa de Gales, Charles e Diana.

O que foi Squidgygate e o que aconteceu?

Squidgygate refere-se às conversas telefônicas entre Lady Di e um amigo próximo, James Gilbey, em 1989 . Os dois se conheciam há uma década, muito antes de Diana conhecer o atual rei Charles.

No final dos anos 80, Diana e James foram apresentados. Época em que o casamento com o príncipe Charles estava em crise e, supostamente, a princesa teve um caso com seu instrutor de equitação, James Hewitt, desde 1986, segundo o The Sun.

O que aconteceu entre James Gilbey e Diana permanece um mistério, mas suas fitas confirmaram uma intimidade definitiva entre os dois.

Na véspera de Ano Novo de 1989, Gilbey ligou para Diana usando o celular em seu carro, segundo o The Independent, e durante a conversa ele a chamou por seu apelido carinhoso, “Squidgy” (podemos considerar uma tradução como ‘ensopada’). Ele também se referiu a ela como “Squidge” ou simplesmente “querida”.

Então, em 23 de agosto de 1992, o The Sun publicou a transcrição do telefonema que foi a revelação da existência da gravação em fita.

A fita revelou Diana expondo a família real e confirmando o estado desesperado de seu casamento com o príncipe Charles.

Ainda hoje, há mistérios em torno de como a conversa chegou às mãos da mídia. Há especulações de que a ligação foi gravada diretamente do telefone de Diana e retransmitida para alguém descobrir.

Quando Diana e o rei Charles se divorciaram?

O casal se separou em 1992 e finalizou o divórcio em 1996. Após o nascimento do príncipe Harry em setembro de 1984, dizia-se que o casal dormia em quartos separados e, em 1986, tirou férias separados.

Charles é acusado de ter dito a seus amigos “como é terrível a incompatibilidade” com Diana, e em meados de 1986, ele teria reatado seu caso com Camilla.