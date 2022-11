Cantor Vitão afirma que sexualmente é “uma pessoa que gosta de gente”

Há tempos comentários sobre a sexualidade de Vitão vem surgindo em postagens feitas pelo cantor, que também enfrenta muitos haters em suas redes sociais, mas na última semana o famoso resolveu falar sobre o assunto.

Em uma entrevista ao Uol, durante o prêmio “Men of the Year”, Vitão disse que não pode ser colocado em uma caixa: “Não gosto de me definir dentro de alguma sigla. Fujo de rótulos. Não me defino como hétero, bissexual ou gay, eu sou tudo”, disse o cantor para a coluna de Lucas Pasin.

Segundo ele, as pessoas não deveriam se importar tanto com a sexualidade dos outros: “Com quem a gente transa ou se sente atraído não deveria ser algo tão importante para os outros. Isso deveria ter uma importância menor”, contou o famoso, que está com 23 anos.

Ainda durante a entrevista, Vitão disse que gosta de incomodar e que atualmente “vivemos dentro de uma sociedade extremamente homofóbica’': “Vivemos em uma sociedade em que eu me sinto bem em incomodar. Gosto de incomodar.

Em setembro deste ano, o cantor também comentou sobre a sua sexualidade e seu estilo no “Encontro com Patrícia Poeta”. Durante a entrevista, que foi feita por vídeo, ele disse que está cada vez mais plural e que é contra qualquer tipo de preconceito.

No "Encontro", Vitão critica excesso de violência (Reprodução/Globo)

“Eu enxergo uma pluralidade artística muito forte em mim. Minhas referências vêm de muitos lugares e eu quero experimentar e mostrar todas elas”, disse o famoso, que foi criticado por suas roupas e por usar batom nas redes sociais.

No programa, Vitão também respondeu Tati Machado sobre o preconceito e culpou os padrões sociais: “O mundo é muito conservador e toda hora temos que nos encaixar em muitos padrões. Noventa por cento daquilo que a gente aprende pode ser mentira”, afirmou ele.

LEIA TAMBÉM: Jesuíta Barbosa assume namorado e fala sobre os lados da fama: “Acho engraçado”

Durante a entrevista, o ex-namorado de Luísa Sonza disse que usa sua arte para quebrar com tudo isso e que prefere focar no amor: “A minha ideia tem sido expressar toda essa pluralidade na música na minha estética. Eu me expresso onde o amor fala mais alto que o ódio”.

Após usar batom na internet, Vitão falou sobre preconceito no "Encontro" (Reprodução/Globo)

Ao responder Tati Machado sobre o preconceito que vem sofrendo nas redes sociais, Vitão culpou os padrões sociais: “O mundo é muito conservador e toda hora temos que nos encaixar em muitos padrões. Noventa por cento daquilo que a gente aprende pode ser mentira”, afirmou ele.

Durante a entrevista, o ex-namorado de Luísa Sonza disse que usa sua arte para quebrar com tudo isso e que prefere focar no amor: “A minha ideia tem sido expressar toda essa pluralidade na música na minha estética. Eu me expresso onde o amor fala mais alto que o ódio”.

LEIA TAMBÉM: Tiago Leifert acertou o seu retorno à TV; veja qual será o próximo projeto