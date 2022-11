3 curiosidades sobre Alba Baptista, nova namorada de Chris Evans

O ator estadunidense Chris Evans, conhecido por dar vida ao Capitão América dos “Vingadores”, está namorando uma atriz de origem luso-brasileira, Alba Baptista.

Segundo o portal People, o casal estaria junto há mais de um ano. “Eles estão apaixonados e Chris nunca esteve tão feliz. Sua família e amigos a adoram”, disse uma fonte anônima próxima do casal ao site.

A novidade pegou fãs de seguidores de Evans de surpresa nesta sexta-feira (11), com muita gente querendo saber quem é a novo romance do eterno Steve Rogers.

Confira cinco curiosidades sobre Alba Baptista, a nova namorada de Chris Evans:

Família brasileira e portuguesa

Alba nasceu em Lisboa, capital de Portugal, mas tem dupla cidadania: ela é portuguesa por parte de mãe e brasileira por parte de pai. Seus pais se conheceram no Rio de Janeiro, quando a mãe foi à cidade a trabalho.

A mãe é tradutora e o pai engenheiro mecânico. Por conta do trabalho dele, a família viajava bastante. Ela tem três irmãos e passou sua infância na capital portuguesa. Mesmo assim, está sempre por dentro do que acontece no Brasil, tendo compartilhado um vídeo sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

Carreira na TV portuguesa

Alba começou sua carreira como atriz aos 17 anos de idade. Sua estreia foi no curta-metragem “Miami”, mas logo passou a fazer trabalhos na TV portuguesa.

“Jardins Proibidos” foi sua primeira novela. Depois, atuou em folhetins como “A Impostora” e “Jogo Duplo”. Após receber um prêmio de atriz revelação na Irlanda, ela foi convidada para o elenco de “Warrior Nun”, série da Netflix.

Poliglota

Segundo o site Page Six, Alba fala cinco idiomas fluentemente: português, inglês, espanhol, francês e alemão.

