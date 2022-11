‘Pânico 6’: Ghostface promete versão mais violenta: ‘Fica cada vez mais sangrento’

A sequência da franquia que revolucionou o subgênero slasher dentro do terror em 90, ‘Pânico 6′, promete trazer um assassino mascarado ainda mais violento à trama. Jenna Ortega, atriz que interpreta uma das personagens mais importantes da nova fase, Tara, falou ao ET online e revelou que o Ghostface apresentará um lado ainda mais violento.

“Ghostface fica muito mais intimidante. Acabei de ler parte do roteiro, e ele fica cada vez mais sangrento. Acho que esta é provavelmente a versão mais agressiva e violenta de Ghostface que já vimos, o que acho que realmente seja divertido de filmar”, disse a atriz.

Até agora estes são os atores confirmados para a sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).

Veja mais:

Trama mortificante

‘Pânico 6′ ganhou três semanas de adiamento nas telinhas. Com sua primeira data no dia 31 de março de 2023, o longa será estreado no dia 10 de março de 2023. A sequência do filme promete ser ainda mais aterrorizante, segundo a atriz Melissa Barrera ao Collider, responsável por dar vida a Sam na trama.

“É, umas 20 vezes mais mortificante. É horrível. Porque você também vê que, em uma cidade como Nova York, todo mundo está fazendo suas próprias coisas quando alguém grita por ajuda, e ninguém vai a seu auxílio. Ninguém vem ajudar, sabe, tipo, todo mundo pensa, ‘Eu não vou me meter nisso’”, afirmou a atriz.

Devido à saída de Nave Campbell da franquia – e mortes eventuais de personagens antigos – Courtney Cox, intérprete da icônica jornalista Gale Weathers, será a única atriz do elenco da década de 90 presente.

Assista ao trailer de ‘Pânico 5′: