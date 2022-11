Moretti de “Travessia”: Rodrigo Lombardi fala dos planos após a novela da Globo

Rodrigo Lombardi é um dos atores mais requisitados no elenco da Globo e prova disso é que, em 17 anos de contrato com a emissora carioca, o famoso quase não ficou fora do ar e passou por diversas novelas e até o “The Masked Singer Brasil”, onde é um dos detetives. Mas, recentemente, ele disse que existe a possibilidade de pausar a carreira.

Em entrevista para a jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o intérprete de Moretti, personagem da novela “Travessia”, assumiu que sente vontade de ficar um período longe das câmeras e trabalhar nos bastidores, como autor e diretor.

Questionado se há algumas produções em andamento, Rodrigo não fugiu e disse que sim: “Tenho alguns para produzir, mas, pela falta de tempo, emendando um trabalho no outro… Na pandemia, fiz o longa ‘Antes de acontecer’ e ‘Grande Sertão: Veredas’”, contou ele.

Ao lado do diretor Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Lombardi, que interpreta Moretti, gravou cenas de "Travessia" em Lisboa, Portugal (Adriano Fagundes/Globo)

No entanto, o global pediu paciência, já que neste momento ele segue gravando e os projetos estão bagunçados: “Os meus projetos próprios estão bagunçados na gaveta. A qualquer hora pegarei cada um com uma paciência boa. Tenho vontade de dar uma parada aqui [TV] para meter a mão na massa. Como diretor e como autor”.

LEIA TAMBÉM: Gal Costa terá homenagem no “The Voice Brasil”; saiba como será

Durante a entrevista ao jornal O Globo, Rodrigo Lombardi também falou sobre a diferença de fazer novela e série: “Novela é uma série, só que é grande (risos). O ‘modus operandi’ não muda. Todo mundo fala assim: ‘Ah, mas uma novela é uma série de 200 capítulos’. Grey’s Anatomy (série de quase 20 temporadas) é o quê? Eu faço o que amo e faço da mesma forma”.

Rodrigo Lombardi (Foto: Reprodução/Instagram)

Já sobre “Travessia” e Gloria Perez, autora da novela da Globo, o ator destacou que a trama traz uma nova linguagem: “As linguagens mudam, mas elas também se repetem. A Gloria escrevendo essa novela está trazendo uma coisa que ao meu ver é inédita para ela, que é a vida cotidiana retratada por pessoas cotidianas, que não são vilões ou bandidos ou enamorados somente”.

Segundo ele, os personagens criados pela autora da Globo mostram que”todo mundo tem de tudo dentro de si” e que isso será mostrado ao longo dos capítulos: “Talvez seja a cópia mais fiel da realidade que tenho visto nas últimas novelas”.

LEIA TAMBÉM: Advogada de Jojo Todynho proíbe vídeo de Liziane Gutierrez; entenda o motivo