Jason Momoa tira a roupa em programa: “Na verdade, eu nem gosto mais de usar roupas.”

Você tem uma roupa preferida? Aquela que gosta de usar em qualquer ocasião? Aparentemente, o famoso Aquaman, Jason Momoa aproveitou o programa Jimmy Kimmel Live, na última quarta-feira, para jurar seu novo amor pelo malo, uma roupa havaiana usada pelos homens.

Ele não só gosta mesmo do lookinho, como se despiu no meio do programa para revelar que estava mesmo usando um, logo após o apresentador Jimmy Kimmel mostrar ao público uma imagem de Momoa vestindo a roupa – que se parece com uma tanga – em uma recente viagem de pesca.

“Esse é um malo tradicional”, explicou Momoa. “É o que os havaianos usam.”

Momoa disse que começou a usar a peça em preparação para o próximo Chefe de Guerra, da Apple TV +, que se passa no Havaí no final do século XVIII. “Estou fazendo um show. Sou criador, escritor, diretor, produtor e ator desta série da Apple”, disse ele. “É o que eu uso todos os dias”.

“Eu estava me preparando para o papel porque gosto de entrar no personagem, então estava bronzeando minha bunda branca”, continuou Momoa, explicando por que ele foi tão atrevido durante a excursão de pesca. “Foi um segundo - você passa e a pessoa tira uma foto”.

Stressful timeline cleanser — Jason Momoa's ass: https://t.co/sQazxpzbJn — Matthew Rettenmund (@mattrett) November 10, 2022

Ainda assim, o malo definitivamente conquistou Momoa. “Na verdade, eu nem gosto mais de usar roupas”, disse ele.

Kimmel então perguntou se ele estava usando um no momento, foi então queo ator tirou a roupa até ficar quase nu em seu malo. O ator deu um passo adiante, dando um giro extra e revelando seu traseiro para Kimmel, que brincando começou a se abanar, e o público aplaudindo.

J A S O N M O M O A ! 😳🍑😅 pic.twitter.com/8VDq4jVULU — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) November 10, 2022

Durante o programa, Momoa, além de ficar quase nu, falou sobre o seu novo filme de fantasia, Terra dos Sonhos, que estreia no dia 18 de novembro, na Netflix.