Gal Costa terá homenagem no “The Voice Brasil”; saiba como será

A morte de Gal Costa, aos 77 anos, na última quarta-feira (09), mexeu com muitos famosos e também com a programação de muitos programas de televisão, mas no “The Voice Brasil” não foi preciso, já que a cantora baiana seria prestigiada pelos técnicos.

Com estreia marcada para terça-feira (15), após o capítulo inédito da novela “Travessia”, a nova temporada começa com uma grande homenagem para a artista. Em um bate-papo ao vivo, realizado pelas redes sociais, nesta quinta-feira (10), Gaby Amarantos anunciou que gravou com Iza , Lulu Santos e Michel Teló um musical especial, onde cantam um dos maiores sucessos de Gal.

Fátima Bernardes assume o comando do "The Voice Brasil" em 2022 (João Cotta/Globo)

“Eu fico muito impressionada o quão sincrônico o nosso programa é, e a gente vai abrir, sem ser programado, nosso primeiro musical dos técnicos com uma música que eu não vou dizer qual é, mas posso dizer para vocês que a gente vai fazer um número muito lindo, como uma homenagem para uma das maiores vozes do país”, contou Gaby.

A ideia de cantar uma das canções de Gal Costa na abertura do “The Voice Brasil” foi uma ideia de Lulu Santos, que falou com os colegas e a direção: “Eu sugeri que a gente cantasse esse número, os outros companheiros fizeram essa gentileza e embarcaram, o Creso gostou também. A gente vai ter a homenagem a esse ícone, diva, essa amiga extraordinária, essa ‘doce bárbara’ guerreira”.

Vale lembrar que Gal Costa foi homenageada em 2019, quando subiu ao palco do “The Voice Brasil” e cantou ao lado de Lulu Santos, que está no reality show musical desde a estreia na grade da Globo.

Além da exibição na TV Globo, o “The Voice Brasil 11″ será transmitido também no Multishow, a partir de quarta-feira (16), sempre às 19h30, e no Globoplay, o programa vai ao ar simultaneamente com a TV aberta, às terças e quintas, e fica disponível para assinantes, em trechos e na íntegra.

