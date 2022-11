Filme sobre Cristiano Araújo pode sair do papel e este galã pode viver o sertanejo

No ar em “Todas as Flores”, segunda novela original do Globoplay, Caio Castro já pode celebrar um novo trabalho. O ator foi chamado para viver o cantor Cristiano Araújo em um filme sobre a vida do sertanejo. O convite foi feito por João Reis Araújo, pai do famoso, que tenta produzir o longa desde 2016, um ano após a morte do filho.

Em entrevista ao jornal Extra, o pai do músico relatou que Caio tem algumas semelhanças físicas com Cristiano, além de gostar do trabalho do famoso em diversos trabalhos na TV Globo. Ao saber do convite, o galã teria ficado empolgado.

"Todas as Flores": Novela com Caio Castro muda de nome e vai parar no streaming (Reprodução/Instagram)

“Fiquei honrado e muito grato com a lembrança. Ficaria muito orgulhoso em interpretar um ícone da música brasileira, um artista de extrema importância para o sertanejo, estilo tão presente na vida do brasileiro”, comentou Caio.

Segundo o Notícias da TV já estaria negociando com a produtora Glaz, que fez a série “Rensga Hits”', do Globoplay: “Já estou em contato com o meu time e a Glaz para que possamos fazer acontecer esse projeto”.

LEIA TAMBÉM: “É realmente chocante”, destaca convidado do “Encontro” sobre a morte de Gal Costa

Outro ponto importante para o andamento do filme sobre a vida de Cristiano Araújo e também a possibilidade de ter Caio como protagonista é a relação dele com a família do artista. Nos bastidores, Caio e Felipe Araújo, irmão de Cristiano, são amigos: “Quero, sim, ver o roteiro, entender a história brilhante construída pelo Cristiano Araújo na música popular brasileira. Sou amigo do Felipe, o que me motiva ainda mais a estar no projeto”.

Homenagem no “Encontro com Patrícia Poeta”

João Reis, pai do cantor sertanejo Cristiano Araújo, esteve no palco do “Encontro” e conversou com Patrícia Poeta e Manoel Soares sobre a falta do filho, que morreu há sete anos.

“É muito difícil, o Cristiano não é só um filho. Quando eu me separei da mãe dele, nós moramos juntos e a nossa convivência não era só de pai e filho, era de onde um estava o outro estava também. É muito difícil. Temos que aprender a viver com essa dor, que nunca passa”, contou ele.

Cristiano Araújo morreu em 2015, aos 29 anos (Reprodução/Instagram)

O pai do cantor sertanejo também aproveitou para lançar uma música inédita chamada “Por Que”, que será lançada nas plataformas digitais e também ganhará um vídeo no YouTube: “Finalmente! Já era para ter lançado, mas teve algumas coisas que impediram. São 10 músicas ao todo e em janeiro, quando for o aniversário dele, vamos lançar outras”.

Depois de ouvir a canção, João surgiu no palco do “Encontro com Patrícia Poeta” muito emocionado e confessou que foi muito difícil participar do projeto inédito: “Eu ainda não consigo ouvir as músicas dele. Eu não consigo até hoje ouvir e quando eu estou no carro e começa a tocar em uma rádio eu troco. Imagina você, eu estar em um estúdio ouvindo a voz dele”.

LEIA TAMBÉM: Gal Costa terá homenagem no “The Voice Brasil”; saiba como será