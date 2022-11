“É realmente chocante”, destaca convidado do “Encontro” sobre a morte de Gal Costa

No "Encontro", Luis Lobianco fala sobre a vida de Gal Costa e o filme "Meu Nome é Gal" (Reprodução/Globo)

As homenagens para Gal Costa não terminam e, nesta sexta-feira (11), Luis Lobianco, ator que está no filme “Meu Nome é Gal”, foi ao “Encontro” para falar sobre o longa, que estreia em 2023, mas também sobre a cantora, que morreu aos 77 anos.

Ao lado de Patrícia Poeta e Manoel Soares, ele deixou claro que não imaginava falar sobre a produção em um momento tão delicado: “É realmente chocante. Que semana dura para a cultura. Eu não imaginava que hoje, vindo aqui, eu iria ter que falar disso. A Gal era uma dessas figuras que parecem que são eternas”.

Segundo Lobianco, Gal Costa faz parte do imaginário do brasileiro, que ainda está tentando entender tudo que ocorreu nesta semana: “Era tanta potência, tanta poesia. Ela faz parte do nosso imaginário de uma maneira que a gente não consegue dimensionar. Estamos elaborando isso. Ela é uma artista que sempre inspirou todos nós”.

Luis também contou aos telespectadores como foi gravar o longa-metragem, que foi gravado em 2021: “Eu tive a felicidade de fazer este filme sobre ela. Se ela sempre nos inspirou, eu estou desde o ano passado respirando Gal Costa. A gente entrou em um estudo e em processo de mergulho na carreira dela, na obra e em tudo que ela fazia. A Gal estava ativa, estava no palco”.

Velório de Gal Costa em São Paulo

O corpo da cantora Gal Costa chegou na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital, por volta das 6h desta sexta-feira (11). Enquanto o “Encontro” prestava mais uma homenagem, o velório, que segue aberto ao público, já tinha começado e e segue até 15 horas. Depois disso será realizado o enterro, que será reservado para familiares e amigos próximos.

A baiana morreu na manhã de quarta-feira (9). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que destacou que ela sofreu um infarto e não resistiu. A famosa também se recuperava de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro passado, e deveria ficar afastada dos palcos até novembro, seguindo recomendações médicas.

