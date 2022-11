Corpo da cantora Gal Costa é enterrado em São Paulo

O corpo da cantora Gal Costa foi enterrado no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, região central de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (11). A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos.

Entre 9h e 15h, Gal foi velada na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na Zona Sul da Capital. Fãs e colegas puderam se despedir da artista e prestar suas últimas homenagens.

Entre os presentes compareceram a atriz Sophie Charlotte, que interpretou Gal Costa no filme “Meu Nome é Gal”, que ainda não foi lançado. Além dela, personalidades como as cantoras Zélia Duncan e Maria Gadú, o deputado estadual eleito Eduardo Suplicy (PT), o apresentador Serginho Groisman e Janja, esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras, passaram pelo local.

Cirurgia e agenda de shows

Gal Costa morreu na manhã da última quarta-feira (9). Ela se recuperava de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro passado, e deveria ficar afastada dos palcos até novembro, seguindo recomendações médicas.

Gal era umas das principais atrações do Festival Primavera Sound, realizado em São Paulo no último fim de semana, mas sua participação foi cancelada na última hora.

Antes de dar a pausa para cuidar da saúde, a artista estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, em que cantava vários sucessos de sua carreira. Ela já tinha datas de apresentações marcadas para os meses de dezembro e janeiro.

Gal Costa deixou o filho único, Gabriel, de 17 anos. O adolescente foi adotado pela cantora quando tinha 2 anos de idade.

Ao longo dos 57 anos de carreira, ela se consagrou como uma das principais cantoras brasileiras e deu voz a clássicos da MPB como “Baby”, “Meu nome é Gal”, “Chuva de Prata”, “Meu bem, meu mal”, “Pérola Negra” e “Barato total”.

