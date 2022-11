Como a rainha Elizabeth realmente lidou com a separação de Charles e Diana?

Com a nova temporada de The Crown, assuntos dos anos 90 sobre a realeza voltaram à tona. Os anos em questão, entre 1990 e 1999, foram os mais exigentes, difíceis e desgastantes do reinado da rainha Elizabeth por muitas razões, incluindo o casamento em ruínas do até então príncipe Charles e da princesa Diana.

Ingrid Seward, especialista real, escreveu para o The Sun nesta semana contando como foi realmente que a rainha lidou com a separação do casal.

Em um episódio da série, um cenário totalmente fictício mostra o Sunday Times publicando uma pesquisa que diz que metade da Grã-Bretanha concorda que a rainha deve abdicar.

O príncipe Charles, interpretado por Dominic West, usa isso para expressar suas ambições ao recém-eleito primeiro-ministro, John Major, durante uma reunião.

Irritado, John Major já negou que a reunião tenha ocorrido, dizendo que a série é um “barril de bobagens”.

The world is watching. Season Five of The Crown is now streaming pic.twitter.com/ENQUu6s624 — The Crown (@TheCrownNetflix) November 9, 2022

Para a especialista real, The Crown pega fios de verdades e os transforma em fatos. Ao fazê-lo, perde a realidade, que muitas vezes era até mais dramática.

Charles e Rainha em desacordo

A verdade é que, neste momento, a última coisa que a rainha teria considerado era abdicar em favor de Charles. Já que ela sentiu que Charles estava se esquivando de seu dever ao se envolver demais em seus problemas pessoais e ignorar o quadro geral.

Ela sentiu, assim como a rainha-mãe, que se ele tivesse um pouco mais de força de caráter e compaixão emocional por Diana, ele poderia tê-la livrado de seus traumas.

Então o relacionamento e, eventualmente, o casamento poderiam ter sido salvos - e junto com ele, a reputação da Família Real.

O atual Rei Charles tentou explicar muitas vezes à sua mãe como Diana podia ser impossível e que esse desejo dela era uma tarefa que estava além dele.

Segundo Seward, em certa ocasião, Diana caminhou ao longo de uma estante, empurrando os livros cuidadosamente organizados para o fundo da prateleira e gritando a plenos pulmões: ‘Não, Charles, não, não, não!’.

Frustrado além de seu limite de paciência, Charles telefonou para sua mãe. Ele disse a ela: “Você não percebe que ela é louca? Ela é louca!”

Então, violando tudo o que lhe haviam ensinado, ele perdeu a paciência com sua mãe e desligou o telefone.

Especulação de abdicação

Embora as cenas de The Crown de um encontro entre Charles e Sir John tenham sido negadas, há alguma verdade nos murmúrios em torno da abdicação.

Alguns comentaristas previram que a rainha usaria sua transmissão de Natal de 1991 para declarar sua intenção de abdicar em favor de seu filho mais velho.

No mês de abril anterior, ela havia atingido a idade de 65 anos e perguntas estavam sendo feitas sobre o propósito moderno da monarquia.

Muitos sentiram que a Casa de Windsor era “um luxo caro” e a questão tornou-se mais proeminente por causa da curta Guerra do Golfo.

A mídia dizia, na época, que a Família Real deveria dar um exemplo melhor.

Eles se opuseram a Sarah Ferguson “gastando £ 5 milhões em uma casa que está sempre vazia” e o príncipe Andrew jogando golfe em “ligações espanholas ensolaradas”.

No entanto, em vez de anunciar uma abdicação em sua transmissão, a rainha garantiu às pessoas que permaneceria fiel à sua promessa inicial de dedicar sua vida ao dever.

Para enfatizar isso, ela terminou com as palavras: “Com suas orações e sua ajuda e com a ajuda e com o amor e apoio de minha família, tentarei servi-lo nos próximos anos”. Ela fez isso por mais trinta e um anos.