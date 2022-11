Ana Maria Braga recebe maestro João Carlos Martins e fãs do “Mais Você” reagem

Maestro João Carlos Martins toma café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

O maestro João Carlos Martins esteve no “Mais Você” para tomar café da manhã com Ana Maria Braga, mas antes de falar sobre a carreira e a vida, ele deu um spoiler de sua apresentação no Carnegie Hall, nos Estados Unidos.

No café da manhã, o maestro lembrou de sua primeira apresentação no local, que fica em Nova York, há 60 anos. Segundo ele, o retorno está marcado para o próximo sábado (19), onde além de levar as interpretações do compositor alemão Johann Sebastian Bach, ele também vai apresentar ao público outras músicas.

Nas redes sociais, os telespectadores do “Mais Você” comentaram sobre a presença do maestro João Carlos Martins no programa de Ana Maria Braga. Pelo Twitter, uma fã da famosa agradeceu: “Obrigada por nos presentear com tão preciosa apresentação. Você é o Sol em nossas manhãs! Muito obrigada!”.

E o #MaisVocê já começou emocionante assim 😍✨ pic.twitter.com/KKnICYH2nu — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 11, 2022

Um segundo admirador do programa da Globo falou da força do maestro, que driblou os sintomas de uma distonia focal, doença rara que afeta os movimentos das mãos desde os seus 18 anos: “O maestro João Carlos Martins é sem dúvida um grande exemplo de coragem, resistência e determinação. Merece todas as homenagens e aplausos”, escreveu ele.

LEIA TAMBÉM: “É realmente chocante”, destaca convidado do “Encontro” sobre a morte de Gal Costa

Uma terceira telespectadora do matinal também falou sobre ver o maestro brasileiro tocar: “Simplesmente emocionante história trajetória deste maestro incrível ‘Mais Você’ proporcionando um momento mega especial! Tô amando a programação de hoje!”.

"A cultura é a alma de uma nação!" ✨✨✨ #MaisVocê pic.twitter.com/hiB9GbCRzk — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 11, 2022

Homenagens no “Mais Você”

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta quinta-feira (10) homenageando o ator, músico e apresentador Rolando Boldrin, que morreu aos 86 anos em São Paulo, nesta quarta-feira (09).

Logo na abertura do programa da Globo, a famosa resolveu contar um momento que marcou sua juventude: “Eu quero contar que quando eu era jovem e tinha meu primeiro namorado lá em São Joaquim da Barra e, na minha época, o namorado pedia uma serenata para cantar na janela da namorada e a minha primeira foi cantada pelo Boldrin”.

No "Mais Você", Ana Maria Braga contou sobre a juventude ao lado de Rolando Boldrin (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga também falou aos telespectadores do “Mais Você” que ela e Rolando Boldrin eram amigos há muito tempo: “Ele [ Boldrin] foi apaixonado pela cultura sertaneja e tinha talentos raros. Ele nasceu lá na minha cidade, em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, e eu tive a oportunidade de viver com ele na minha juventude”, disse a famosa, que também fez um link com o velório do artista.

LEIA TAMBÉM: Corpo de Gal Costa chega para velório na Alesp que será aberto ao público; cerimônia segue até 15h