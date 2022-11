Advogada de Jojo Todynho proíbe vídeo de Liziane Gutierrez; entenda o motivo

Liziane Gutierrez, que foi apontada como o novo affair de Lucas Souza, está na mira de Jojo Todynho, que já está divorciada do militar, mas segue de olho nas repercussões de sua separação.

Segundo o Em Off, a advogada teria proibido um vídeo que a ex-participante de “A Fazenda 13″ fez para o programa “Fofocalizando”, do SBT, onde aparece tomando um achocolatado, que faz alusão ao nome da campeã da 12ª temporada do reality show rural.

Com isso, o vídeo precisou ser removido das redes sociais da atração. Em conversa com Fábia Oliveira, colunista do Em Off, Nathalia Azevedo, que atua como advogada de Jojo Todynho, explicou as razões para tirar o conteúdo do ar: “Pedi gentilmente ao jornalista, que respeito muito, que retirasse o vídeo do ar. Pois como advogada de Jojo, entendi que aquele vídeo era ofensivo”.

Outro ponto destacado pela advogada de Jojo foi que “uma emissora de TV como o SBT não pode fomentar uma rixa que não existe”. Para Nathalia, o vídeo do “Fofocalizando” foi apelativo: “Não existe rixa nenhuma entre elas, não havia necessidade daquele vídeo estar no ar, ser postado em uma rede social ou ser divulgado em alguma matéria. O pedido foi meu, Jojo nem sabia. Soube depois porque eu contei”.

Vale destacar que os boatos sobre o envolvimento entre Lucas Souza e Liziane Gutierrez surgiram quando o oficial do exército estava se separando de Jojo Todynho. Mas, o ex-marido da cantora negou que passou a noite com a influencer e disse ainda que eles eram apenas amigos.

Já a famosa, durante uma entrevista ao programa “Chupim”, da Metropolitana, disse que Lucas é um moleque: “Eu estava preocupada comigo e com ele, da gente aparecer junto. Eu falei: ‘olha só, isso vai ser ruim pra você e pra mim. Vamos com calma’. Só que aí começa a beber e a calma toda foi… E foram aquelas fotos que vocês viram”.

Já Beby foi mais longe e perguntou se eles dormiram juntos e Liziane respondeu, balançando a cabeça positivamente.

