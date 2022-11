“A Fazenda 14”: Eliminação dupla cria polêmica envolvendo Deolane Bezerra

Deborah Albuquerque e Alex Gallete estão fora de “A Fazenda 14″. Os peões que faziam parte do grupo B não conseguiram resistir ao embate contra Ruivinha de Marte e Moranguinho, mas geraram uma nova polêmica envolvendo Deolane Bezerra.

Ao anunciar a saída de Deborah, que conquistou apenas 23,19% dos votos, e Alex, que teve 11% da preferência dos telespectadores do reality show rural, Adriane Galisteu não esperava que os fãs do programa levantassem a ideia de que a advogada teria comprado sua vitória no programa.

Ruivinha de Marte é salva pelo público e continua no reality 🥳 ✨ #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/wm29kIlxaW — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2022

Para muitos internautas, Deolane fez um acordo com Rodrigo Carelli, diretor da atração. Pelo Twitter, o público afirmou que o reality está manipulando para favorecer o time de Deolane Bezerra. Além do resultado da roça, que aconteceu nesta quinta-feira (10), os fãs de “A Fazenda 14″ afirmaram que Galisteu deveria ter informado antes que a eliminação seria dupla e não só depois da prova do fazendeiro, que fez Bárbara Borges a nova líder da semana.

LEIA TAMBÉM: Corpo de Gal Costa chega para velório na Alesp que será aberto ao público; cerimônia segue até 15h

Outro ponto destacado pelos telespectadores foi o resultado da eliminação, já que as enquetes nas redes sociais e sites mostravam que Moranguinho e Deborah ficariam na casa.

Lixo de @rocarelli da o prêmio já para Deolane ridículo...fazenda nunca mais #piorfazenda — Priscila Perseguelli (@Priscilapersel) November 11, 2022

No entanto, as polêmicas não abalaram nem um pouco Adriane Galisteu e a dinâmica do reality show. Ao anunciar a eliminação de Deborah e Alex, a apresentadora de “A Fazenda 14″ elogiou o jogo de Alex: “A sua transformação foi surpreendente, no início diante dos ataques e na urgência de se defender, você se mostrou tão combatível, quanto reativo. Mas, com o tempo você ganhou força e mostrou que tinha muito a dizer”.

Já para Deborah, Galisteu disse que a famosa mostrou um outro lado para o público: “Quem esperava ver aqui na Fazenda a mesma Deborah de outros realitys, se enganou. Sem perder a essência, você mostrou que as pessoas podem mudar”.

Toma vergonha nessa cara,seu vagabundo,tu acha que o público é burro,seu lixo,vendeu o programa pra Deolane é,manipulando o programa todo,td sempre a favor dela e dos lacaios dela.Como pode a Record manter vc ainda na direção dos realitys. Vc só instiga briga entre os participts. — Josiane Silveira (@Josiane_Silver) November 11, 2022

LEIA TAMBÉM: Antes da fama, Guilherme de Pádua participou de filme pornochanchada gay