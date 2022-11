“Travessia”: Após proposta de Ari, primeira noite de Brisa e Oto vai acontecer

Em “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) está dividida entre voltar ao noivado com Ari (Chay Suede) ou recomeçar a vida com Oto (Romulo Estrela) e, segundo o roteiro, a protagonista da novela da Globo acabará se complicando ainda mais.

De volta à Vila Isabel, a maranhense teve um encontro cheio de histórias e bombas para soltar com o seu ex-noivo, que também está de casamento marcado com Chiara (Jade Picon), mas prometeu acabar com tudo para ficar com a mãe de seu filho e retomar a sua vida fora do Rio de Janeiro. Além disso, a noite foi quente, já que eles não se seguraram e transaram.

Mas, a mocinha de “Travessia” também está se rendendo aos encantos do hacker, que também não esconde de ninguém que quer viver um romance na trama de Gloria Perez e, nos próximos capítulos, ele finalmente vai se declarar para Brisa, que deve ter uma recaída.

Após meses desaparecida, Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) se reencontram em "Travessia" (Estevam Avellar/Globo)

Quem arma o encontro é Vandami (Raul Gazolla), que avisa o amigo que Brisa está de volta à Vila Isabel. No roteiro, ela e Oto terão a primeira noite de amor em breve. Mas, antes disso, a personagem de Lucy Alves ficará muito decepcionada com Ari (Chay Suede) e decidirá procurar refúgio nos braços do personagem de Romulo Estrela.

Tudo acontece após Ari fazer uma proposta indecente para Brisa. Na cena, o arquiteto diz que ainda é apaixonado pela ex-noiva: “Olha pra mim…A gente se gosta demais pra se perder de novo. Não é? Diz se não é…Vamos marcar de novo o nosso casamento”, afirma ele, que segue de casamento marcado com Chiara.

Temendo o fim do namoro com Ari (Chay Suede), Chiara (Jade Picon) vai surtar nos próximos capítulos de "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Vale destacar que Brisa também sabe desse romance, já que Núbia (Drica Moraes) fez questão de avisar a mãe de seu neto que o filho estava muito bem de vida no Rio de Janeiro e que tinha levado o filho para viver ao lado da filha adotiva de Guerra (Humberto Martins).

Escrita por Gloria Perez, “Travessia” é uma obra aberta e deve contar com 190 capítulos, chegando ao fim em maio de 2023.

