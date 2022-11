‘Terrifier 2’ nos cinemas: Terror polêmico que provocou desmaios e vômitos já tem data de lançamento no Brasil

Após tantos pedidos, finalmente ‘Terrifier 2′ chegará ao cinema brasileiro. O filme de terror teve seus direitos de exibição comprados pela A2 Filmes no final de outubro, com o intuito de ir para as telas nacionais. O longa também ganhou sua versão de trailer legendada.

Em comunicado, a Imagem Filmes e A2 Filmes anunciaram a data de estreia nos cinemas: 29 de dezembro. Lançado mundialmente em 29 de agosto, quando exibido no festival de cinema FrightFest, o filme teve destaque ao ser reproduzido nos Estados Unidos algum tempo depois, em 6 de outubro.

Com a repercussão norte-americana em relação à trama, o filme logo se polemizou devido às reações causadas no público. De acordo com espectadores, houve vômitos, desmaios e até mesmo ambulância nas sessões.

Vai ter coragem de assistir? Confira o trailer:

Polêmica nas sessões de cinema

‘Terrifier 2′ causou um alvoroço nas redes, após espectadores comparecerem ao cinema e acompanharem o filme em cartaz. Relatos do público apontaram para vômitos, desmaios e pessoas que deixaram a sessão na metade do longa de terror.

Estreado em 6 de outubro nos EUA, o longa dirigido por Damoen Leone despertou diversos gatilhos no público.

Um dos espectadores publicou uma foto com um agente de saúde prestando socorro ao colega após o filme. “Meu amigo desmaiou e o cinema chamou uma ambulância. Altamente recomendado,” disse o usuário na rede social.

#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended pic.twitter.com/DTrWjpeMO4 — Andrew Liming (@ratshitbastard) October 10, 2022

Outro usuário também compartilhou sua experiência na rede. De acordo com ele, a sala de cinema virou um verdadeiro caos durante a transmissão da produção de terror.

“Acabei de ver ‘Terrifier 2′. Foi uma bagunça sangrenta incrível. O cara atrás de mim desmaiou e bateu na minha cadeira, outro cara saiu porque não se sentia bem. Saindo pela porta do cinema, ouvi um cara vomitando forte e alto no banheiro”, relatou.

Sequência de ‘Terrifier’ (2016), o longa de terror revela como Art the Clown (David Howard Thornton) foi ressuscitado, além de seu retorno à cidade de Miles Country, onde começa sua matança na noite de Halloween.

