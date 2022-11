Rivalidade entre Gal Costa e Elis Regina não existiu, revelou Maria Rita

As homenagens para Gal Costa não param de surgir nas redes sociais e, entre fãs e amigos, muitos famosos falaram da importância da cantora e também relembraram momentos vividos ao lado da artista, que morreu aos 77 anos.

No entanto, Maria Rita aproveitou o momento para acabar com um boato antigo sobre Gal e Elis Regina. Em seu perfil oficial, a cantora e filha de Elis, que morreu em 1982, disse que a briga entre elas nunca foi verdadeira e, ao postar uma foto das duas de mãos dadas, lamentou a morte de Gal Costa.

“Tô no chão, tô zuada. Embora os fofoqueiros de plantão sempre a colocassem como uma inimiga da minha mãe, Gal sempre me tratou e cuidou com muito e respeito”, legendou a cantora. Ela aproveitou ainda para falar que Antonio e Gabriel, filho de Gal Costa, são amigos: “Era lindo como ela trocava comigo sobre nossos meninos da mesma idade”.

LEIA TAMBÉM: VÍDEOS: Em recuperação da covid-19, Chico Buarque homenageia Gal Costa e cancela shows

Na homenagem, Maria Rita destacou muitas qualidades de Gal Costa e não falou apenas de seu lado artista, mas dela fora dos palcos: “Aquele sorriso desarmado de guerra, armado de colo, tô no chão, to zuada. Que ela descanse em luz, muita luz, seja recebida com sorrisos largos, peitos abertos e tanta lindeza e amor quanto o que ela colocou por aqui. Eu to no chão”.

Velório de Gal Costa será aberto aos fãs em São Paulo (Reprodução/ Instagram @galcosta)

Velório de Gal Costa em São Paulo

O velório da cantora Gal Costa será aberto ao público e acontece nesta sexta-feira (11), das 9 horas às 15 horas, na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), situada na Zona Sul da Capital. Já o enterro será reservado a parentes e amigos próximos.

Em nota, divulgada nas redes sociais, a assessoria de imprensa da cantora confirmou a informação: “Gal Costa faleceu na manhã de hoje, dia 09 de novembro, em sua casa, em São Paulo. O velório, aberto ao público, será realizado na Assembleia Legislativa, também na capital paulista, na sexta-feira, dia 11 de novembro, das 9h às 15h. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Agradecemos o carinho de todos nesse momento tão difícil”.

LEIA TAMBÉM: No “Encontro”, Sophie Charlotte chorou ao falar de Gal Costa: “Me deu o mundo”