Protagonista de ‘Apocalipse’ e ‘Gênesis’, Igor Rickli assume bissexualidade

O ator Igor Rickli, protagonista de novelas bíblicas da RecordTV como “Apocalipse” e “Gênesis”, assumiu sua bissexualidade através de uma postagem em suas redes sociais.

Na segunda-feira (7), ele publicou uma foto ao lado de sua esposa, a cantora Aline Wirley. Na legenda, o texto revelava ao público a sexualidade do casal.

“Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade”, escreveu Igor.

Ele defendeu o amor livre. “Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós. Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro”, completou.

“Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida”, continuou o ator.

Com a postagem, ele também deixou claro que seu casamento com a cantora é aberto, sem a exclusividade comum desse tipo de relacionamento.

Eles estão juntos desde 2015. Além das novelas já citadas, Rickli também fez partes de novelas na TV Globo, como “Flor do Caribe”.

Já Aline é conhecida por sua carreira no grupo feminino Rouge, responsável por hits como “Ragatanga”.

Rumores

Com a revelação de Igor, muita gente passou a cogitar que Igor já tenha se envolvido romanticamente com o também ator Rafael Cardoso - conhecido por novelas como “Além do Tempo” e “O Outro Lado do Paraíso”.

Isso porque, em uma conversa recente no programa “Que História é Essa, Porchat?”, Rafael aparentou ficar sem graça ao ser questionado sobre a presença de Igor durante um momento íntimo com sua esposa.

Na ocasião, Rafael levava sua esposa - a atriz Mariana Bridi - para o hospital, para dar a luz ao filho do casal. Segundo o próprio, Igor estava lá.

Assista ao momento, resgatada pelos internautas:

O Igor marido da Aline assumiu a bissexualidade e relacionamento aberto e esse vídeo do Fábio Porchat conversando com o Rafael Cardoso fez TODO SENTIDO pra mim!!! pic.twitter.com/G0qfs7cOtP — Lilo Da Silva ⭐️ (@omucruz) November 8, 2022

Leia também: Policial lésbica vítima de homofobia por colega ganha causa e receberá indenização