Príncipe Harry e Meghan Markle voltam às manchetes por suposta separação

Príncipe Harry e Meghan Markle têm acordo de separação enquanto ainda estão juntos? É o que a socialite britânica e autora real Lady Colin Campbell compartilhou em uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores em seu canal do YouTube.

De acordo com a autora de Diana in Private, duas fontes afirmaram ter ouvido a mesma notícia de que o príncipe Harry e Markle, inclusive, já estão separados. No entanto, ela também alertou seus seguidores que não era certo, dizendo: “não podemos confiar nisso”. Mas, seguiu compartilhando rumores sobre os Sussex.

“A palavra do alto é que Meghan e Harry chegaram a um acordo (...) Eles têm, suponho que você poderia chamar assim, ‘uma separação enquanto ainda estão juntos’”, disse Campbell em seu programa, enfatizando que isso não é incomum, já que ela e seu ex-marido viveram o mesmo cenário por razões diferentes, segundo ela.

A autora de Harry e Meghan: The Real Story afirmou que o desentendimento foi devido às memórias do príncipe Harry: “o livro é o motivo”. Para ela, o príncipe Harry supostamente não queria continuar com o livro e “Meghan disse a ele, que o conteúdo incendiário do livro não teria consequências para ele e, nem para ela”, incentivando-o a seguir com a publicação.

Campbell acrescentou que pode ser um “esquema muito maquiavélico” para manobrar a família real e levá-los a acreditar que o duque de Sussex agora quer se separar de sua esposa. Eles teriam feito isso através dos tribunais ingleses porque “chegaram a um acordo que é, de certa forma, um acordo de separação enquanto eles ainda estão supostamente juntos”.

Ela citou duas pessoas confiáveis que lhe disseram que o príncipe Harry teria percebido que Markle o estava empurrando em uma direção que ele não queria ir, e “agora ele a vê como ela é”.

Os tabloides internacionais, no entanto, não publicaram nada sobre o assunto e não é a primeira vez que a expert real especula sobre possível separação dos Sussex. Confira o vídeo de Campbell na íntegra: