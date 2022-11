‘Pânico 6’: Saída de Neve Campbell não elimina Sidney Prescott da trama; entenda

Depois de um conflito de acordo entre Neve Campbell e a Paramount Pictures, a intérprete da icônica Sidney Prescott resolveu se desligar da franquia. De acordo com a atriz, o cachê oferecido não coincide com o peso de sua participação presente na história de ‘Pânico’, haja vista a revolução causada no subgênero slasher durante a década de 90.

Embora os fãs de ‘Pânico’ se mostraram decepcionados, a decisão da atriz recebeu apoio, haja vista o peso de sua personagem em toda a franquia.

Jenna Ortega, atriz que interpreta uma das personagens de grande importância do novo elenco, falou sobre a saída de Campbell em entrevista ao Entertainment Tonight.

“Sinto que realmente não posso falar muito sobre isso só porque não é minha personagem. Mas vou dizer que há tanta coisa acontecendo no sexto filme, que terá tanta ação e tanto sangue, que você não vai sentir tanto sua falta. Mas é claro que há várias referências a Sidney, é claro. Você sabe, é bom porque ainda há uma proteção no roteiro e isso é algo que os atores tinham naturalmente sobre ela porque obviamente a respeitamos e queremos o melhor para ela. Ela sentiu falta e pensou nisso.”, disse a atriz.

Veja mais:

Retorno da personagem Kirby

Embora Neve Campbell não esteja mais presente na franquia, houve um resgate de uma atriz para o elenco, presente em ‘Pânico 4′. De volta a ‘Pânico 5′, Hayden Panttierre retorna como a personagem Kirby na trama.

O final da sobrevivente do Ghostface em ‘Pânico 4′ teria ficado em aberto, mostrando que a personagem estava viva apenas em ‘Pânico 5′, lançado no início deste ano.

“Hayden é um amor. Tenho muita sorte que os diretores Matt [Bettinelli-Olpin] e Tyler [Gillett] e Melissa [Barrera] e Jasmin [Savoy Brown] e Mason [Gooding], todos nós temos tanto amor e respeito um pelo outro. Eles são como uma família para mim, então quando você está em um trabalho como esse, é muito gostoso. Está trabalhando com seus amigos. É o melhor cenário possível”, revelou Jenna sobre os colegas de elenco.