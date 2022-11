No “Encontro”, Sophie Charlotte chorou ao falar de Gal Costa: “Me deu o mundo”

Sophie Charlotte chora ao falar de Gal Costa no "Encontro com Patrícia Poeta" (Reprodução/Globo)

A atriz Sophie Charlotte esteve no “Encontro” e, durante uma entrevista virtual, falou sobre a morte de Gal Costa, aos 77 anos, e não conseguiu conter as lágrimas ao comentar sobre a importância da cantora da MPB: “Ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito. Ao mesmo tempo nos ensinou o que é o dengo o borogodó”, disse a famosa.

Durante sua conversa com Patrícia Poeta, que apresenta o matinal da Globo, a atriz falou sobre o filme “Meu Nome é Gal”, que estreia em 2023 e tem Sophie Charlotte como protagonista: Patrícia foi a maior vivência e alegria da minha vida. A Gal me deu o mundo, muitos amigos novos. Foi uma honra viver tudo isso neste filme, com a benção de Gal”.

Entre os trechos exibidos no “Encontro”, a atriz, que também faz parte do elenco da novela “Todas as Flores”, também falou sobre sua ligação com Gal Costa: “Eu estou eternamente ligada a quem ela é, a obra dela e a vida dela. Ela é eterna em mim e eu tenho muito respeito e admiração e estou com o coração batendo muito forte”.

Já sobre o filme, Sophie falou que a produção inédita recebeu o apoio da cantora e era um filme para homenagear Gal em vida: “Este filme foi todo feito para ela e por ela. Era para ela curtir. Eu amo demais a Gal e eu sei que meu coração está como o de muitos brasileiros. Ela é imensa. Eu queria tanto que ela tivesse visto”.

Mais sobre o filme

A vida da cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos, será contada no filme “Meu Nome é Gal”, que tem a atriz Sophie Charlotte, que atualmente está no elenco da novela “Todas as Flores”, interpretando a famosa.

Sophie Charlotte será Gal Costa no filme "Meu Nome é Gal", que estreia em 2023 (Reprodução/Instagram)

Dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, o longa traz Gal no início da carreira, quando deixou a Bahia para viver no Rio de Janeiro. Na produção, prevista para estrear em 2023, os fãs também poderão entender como a amizade da cantora com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha começou e se fortaleceu ao longo dos anos.

Além da atriz Sophie Charlotte, o filme “Meu Nome é Gal” conta com as participações de Dan Ferreira, George Sauma e Luis Lobianco, entre outras celebridades.

