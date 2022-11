Jesuíta Barbosa assume namorado e fala sobre os lados da fama: “Acho engraçado”

Jesuíta Barbosa, que interpretou Jove no remake de “Pantanal”, quebrou o silêncio e falou sobre seu novo namorado e como lida com a falta de privacidade, que ficou ainda maior depois do sucesso da novela da Globo.

Em entrevista para a revista Quem, o ator, que está namorando o designer Cícero Ibeiro, revelou que não liga para as fotos que são tiradas por anônimos dele: “Acho engraçado ir à praia e tirarem foto, acho legal. Acho que foi muito importante fotografarem a gente, acho que tem uma importância nisso”.

O famoso, que também foi namorado do fotógrafo e ator Fabio Audi, também falou que o fato dele compor o elenco de uma novela das 21 horas aumenta a exposição e que nem tudo deve ser visto como fofoca: “Isso tem uma significância. Temos que dar apreço a isso, não é só fofoca, é um status de que a gente pode estar fazendo um trabalho de grande exposição, como uma novela das 21 horas”.

Ao mesmo tempo, Jesuíta Barbosa afirma que não esperava que um beijo na praia iria tomar uma proporção tão grande e alertou, em outra entrevista, sobre os problemas de ser famoso. Segundo o ator, que está com 31 anos, o lado negativo da fama é o preço que se paga: “Ela [a fama] é como um monstro que te persegue e você não sabe muito o que fazer. Vira uma coisa de imagem, complicada de lidar”, disse o galã ao site Splash UOL.

Mesmo com a grande exposição, Jesuíta Barbosa revelou que após o remake de “Pantanal” segue fazendo aquilo que gosta e que, no último fim de semana, foi ao festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo, e antes disso levou Cícero para conhecer sua família no Ceará: “Fui para a minha casa em Fortaleza, casa da minha mãe. Depois vim para São Paulo... Estou gostando de ficar descansando, porque novela é difícil de fazer”.

