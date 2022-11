Jade Picon chama atenção de seguidores com foto de biquíni

A atriz e influenciadora Jade Picon chamou a atenção de seus seguidores nesta quarta-feira (9), ao postar uma foto em sua conta no Instagram usando um biquíni.

Para o meio da semana, ela escolheu um modelo lilás, decotado e finalizado com amarrações. Além disso, também incluiu uma saída de praia na cintura e um colar estilo body chain, descendo do pescoço em direção ao quadril.

Essas são peças de sua marca de roupas, a JadeJade. A loja online tem roupas e acessórios assinados pela influenciadora, que é dona do negócio desde 2019.

Recentemente, ela chegou a processar seu ex-sócio na marca, o empresário Felipe Dutra. Segundo a global, ele não cumpriu os acordos de pagamento, tendo tirado proveito dela em um momento crucial de sua fase profissional.

Com isso, Picon acabou levando um prejuízo de R$ 180 mil, segundo o portal Notícias da TV.

Jade Picon foge de jornalistas em festival de música em SP

Não é todo dia que os famosos estão com disposição para atender seguidores - ainda mais em momentos de diversão. Recentemente, Jade Picon causou polêmica entre no Primavera Sound, festival de música realizado em São Paulo no último fim de semana.

Segundo o portal Metrópoles, a atriz não conseguiu passar despercebida no primeiro dia de festival, apesar de usar um lenço na cabeça e óculos escuros, na expectativa de enganar os olhares mais atentos.

Ela foi para a área VIP do festival, mas mesmo assim acabou sendo reconhecida. Ela preferiu não interagir com jornalistas naquele momento, mas fez uma breve pausa para posar para os fotógrafos - confira a história completa aqui.