Giovanna Ewbank fala sobre possibilidade de ter mais filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank contou aos seus seguidores nas redes sociais sobre a possibilidade de ser mamãe pela quarta vez.

Casada com o ator Bruno Gagliasso - protagonista da série da Netflix “Santo” - ela foi questionada por um seguidor ao abrir uma caixa de perguntas em sua conta no Instagram.

O fã perguntou se o casal pretendia ter mais filhos, além dos três atuais. Gio prontamente respondeu com uma afirmativa.

“Pior é que sim, acredita?”, admitiu ela, através dos stories de seu Instagram.

Bless e Zyan, filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Atualmente, Giovanna e Bruno já são pais de Chissomo, de 9 anos de idade, Bless, de 7 anos, e Zyan, de 2 anos.

A família se mudou para o interior do estado do Rio de Janeiro há pouco tempo, onde moram em um rancho na cidade de Paraíba do Sul.

“Sempre quis ter um lugar assim, a Giovanna também. Ela parece um peixe, é muito ligada ao mar. Quando surgiu a oportunidade do rancho não pensamos duas vezes. Quero que meus filhos cresçam cuidando da natureza e dando valor a ela”, contou o ator em entrevista a revista Quem.

