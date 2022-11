Drew Barrymore explica por que não faz sexo há 6 anos e suas palavras são empoderadoras

Drew Barrymore pode (ou não) ter surpreendido os fãs quando assumiu no mês passado que não queria dormir com alguém há quase seis anos. Isso veio em resposta a especulações de pessoas falando que ela odiava sexo completamente. Em um post em seu blog, a atriz decidiu que era hora de esclarecer as coisas.

Ok, vamos retroceder um pouco. Há tempo atrás, Barrymore fez um comentário em seu programa The Drew Barrymore Show depois de ouvir que o ator Andrew Garfield passou seis meses sem sexo para se preparar para um papel. “O que há de errado comigo que seis meses não parecem muito tempo?” ela disse na época, de acordo com seu blog. Isso confundiu alguns fãs por aí, levando a atriz a ser real sobre seus pensamentos sobre sexo.

Em um post sincero, ela compartilhou que seu relacionamento com o sexo mudou. “Algumas pessoas podem sair de um casamento ou relacionamento e em um futuro próximo se encontrar em outro relacionamento. Não há nada de errado com isso! Nem um pouco. Eu não julgo. Eu celebro a jornada deles. Porque para algumas pessoas isso realmente funciona. Não funcionou para mim”, disse ela.

Barrymore se separou oficialmente de seu ex-marido de quatro anos, Will Kopelman, em 2016. Desde então, ela não quis ter relações íntimas com ninguém. Ela está curtindo a vida como mãe e criando suas duas filhas, Olive e Frankie Barrymore Kopelman.

A atriz continuou: “Eu não sou uma pessoa que precisa de sexo e precisa sair e se envolver com as pessoas nesse nível. Eu sou alguém que está profundamente comprometida em promover como meninas, minhas filhas e eu como mulher devemos funcionar neste mundo!”

Barrymore acrescentou que não descartou a possibilidade de buscar um relacionamento romântico no futuro, mas não é o número um em sua lista de prioridades. “Então, para constar, eu não odeio sexo! Eu finalmente cheguei à epifania de que amor e sexo simplesmente não são a mesma coisa”, disse ela.