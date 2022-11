Corpo de Rolando Boldrin é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo

O corpo do ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin, que morreu aos 86 anos, é velado na manhã desta quinta-feira (10) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital. A cerimônia é aberta ao público e segue até 15h. O sepultamento está previsto para 17h no Cemitério Gethsêmani Morumbi, na Zona Oeste.

Boldrin morreu na quarta-feira (9) por insuficiência respiratória e renal, segundo informações da TV Cultura. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia dois meses.

Com mais de 60 anos de carreira na TV, ele foi responsável por tocar o programa musical ‘Sr. Brasil’ por 17 anos.

“Ele tirou o Brasil da gaveta’ e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles ‘fora do combinado’, conforme costumava dizer Rolando”, disse a TV Cultura, em nota.

Vida e carreira

Nascido em 22 de outubro de 1936, Rolando Boldrin veio de uma família com 12 irmãos, sendo um do meio. O artista morava no interior de São Paulo, na cidade São Joaquim da Barra, e tornou-se um grande compositor, cantor, ator e apresentador, com participação em grandes peças do audiovisual.

“A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido”, diz a nota da rede de televisão.

O artista também esteve presente na teledramaturgia, tendo participado de mais de 30 novelas. Dentre elas estão: “Mulheres de Areia”, “Os Inocentes”, “A Viagem”, “O Profeta”, “As Pupilas do Senhor Reitor”, “Os Deuses Estão Mortos”, “Quero Viver”, dentre outras.

Já em programas, Boldrin comandou os programas: ‘Som Brasil’ (Globo), ‘Empório Brasil (SBT) e ‘Empório Brasileiro (TV Bandeirantes). Já na TV Cultura, o artista se encarregou do ‘Sr. Brasil’ desde 2005.

Famosos prestaram homenagens

“Dia triste para a música brasileira. O Brasil perde Rolando Boldrin, cantor e compositor responsável por apresentar a gerações de brasileiros nossa diversidade musical, em programas como Som Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Dia triste para a música brasileira. O Brasil perde Rolando Boldrin, cantor e compositor responsável por apresentar a gerações de brasileiros nossa diversidade musical, em programas como Som Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

“Perdemos hoje também o gigante Rolando Boldrin, um gigante a serviço da cultura brasileira, obrigado um milhão de vezes mestre. Que a terra lhe seja leve”, postou Emicida sobre o artista.

Perdemos hoje também o gigante Rolando Boldrin, um gigante a serviço da cultura brasileira, obrigado um milhão de vezes mestre. Que a terra lhe seja leve. 💔 pic.twitter.com/7AFDQuUVgd — emicida (@emicida) November 9, 2022

“Meu amigo, cumpadi caipira de @tvcultura se foi, contadô de causo extraordinário, figura doce e alma generosa e valente da arte brasileira. Viva Rolando Boldrin”, ressaltou Marcelo Tas.

Meu amigo, cumpadi caipira de @tvcultura se foi, contadô de causo extraordinário, figura doce e alma generosa e valente da arte brasileira. Viva Rolando Boldrin 💜 https://t.co/AxMsHy5CYq — Marcelo Tas (@MarceloTas) November 9, 2022

LEIA TAMBÉM: