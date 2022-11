Após comentário xenofóbico sobre Nordeste, embaixador de League of legends é afastado de equipe

Áudio divulgado sem o consentimento do ex-jogador de League of Legends e embaixador da paiN, Gabriel “Kami” Bohm, revelou comentários xenofóbicos destinados a moradores da região Nordeste do Brasil relacionados às eleições presidenciais.

Nas falas, que foram admitidas pelo jogador na última quarta-feira, Kami diz “Esses nordestinos burros votando no Lula”.

De acordo com matéria do Globo Esporte, o conteúdo foi vazado pelo ex-namorado do astro. As falas ocorreram durante a disputa do segundo torno das eleições presidenciais, onde o candidato Lula (PT) foi eleito pela terceira vez Presidente do Brasil, desbancando Jair Bolsonaro (PL).

Ainda segundo a publicação, além das falas xenofóbicas, foram expostos diversos detalhes do relacionamento do casal e prints sobre as preferenciais políticas do influenciador.

Veja a seguir o ‘fio’ publicado no Twitter com detalhes da relação e os áudios.

Nota de esclarecimento.

“A primeira coisa que preciso falar é, lógico, primeiro pedir desculpa sobre minha frase “barra” piada sobre o nordeste. Foi uma piada xenofóbica, uma frase xenofóbica no contexto de piada. Está errado. Não está certo de forma alguma. Mas eu não sou xenofóbico. Eu fiz uma piada no contexto jocoso e foi uma piada infeliz e xenofóbica. Mas eu não sou”, disse Kami em live.

A organização paiN, onde Kami se tornou ídolo e atualmente exercia a função de embaixador, comunicação o afastamento do ex-atleta.

“A paiN Gaming reforça que não compactua com nenhum tipo de comportamento preconceituoso de seus jogadores, streamers e colaboradores. Por isso, decidiu pelo afastamento, por tempo indeterminado, de Gabriel “Kami” Bohm de suas funções na organização e com os patrocinadores”, informou o comunicado oficial.

