Amiga de Rolando Boldrin, Ana Maria conta momento único ao lado do artista

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta quinta-feira (10) homenageando o ator, músico e apresentador Rolando Boldrin, que morreu aos 86 anos em São Paulo, nesta quarta-feira (09).

Logo na abertura do programa da Globo, a famosa resolveu contar um momento que marcou sua juventude: “Eu quero contar que quando eu era jovem e tinha meu primeiro namorado lá em São Joaquim da Barra e, na minha época, o namorado pedia uma serenata para cantar na janela da namorada e a minha primeira foi cantada pelo Boldrin”.

"Eu ganhei uma serenata na voz de Boldrin!" Nossos sentimentos aos familiares e amigos de Rolando Boldrin ❤ #MaisVocê pic.twitter.com/0i3aLQ2Ljh — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 10, 2022

Ana Maria Braga também falou aos telespectadores do “Mais Você” que ela e Rolando Boldrin eram amigos há muito tempo: “Ele [ Boldrin] foi apaixonado pela cultura sertaneja e tinha talentos raros. Ele nasceu lá na minha cidade, em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, e eu tive a oportunidade de viver com ele na minha juventude”, disse a famosa, que também fez um link com o velório do artista.

Ana Maria também destacou que o artista teve uma grande carreira musical e na televisão, onde ficou por mais de 60 anos, com passagem por diversas emissoras e programas, como o “Som Brasil” (Globo), “Empório Brasil’' (SBT), “Empório Brasileiro” (TV Bandeirantes) e “Sr. Brasil” (Cultura).

Morre ator, cantor e apresentador Rolando Boldrin, aos 86 anos em SP (Reprodução/TV Cultura)

LEIA TAMBÉM: No “Encontro”, Sophie Charlotte chorou ao falar de Gal Costa: “Me deu o mundo”

A carreira de Rolando Boldrin também ficou marcada por sua participação em novelas, como “Mulheres de Areia”, “Os Inocentes”, “A Viagem”, “O Profeta”, “As Pupilas do Senhor Reitor”, “Os Deuses Estão Mortos”, “Quero Viver”, dentre outras.

Velório em São Paulo

O corpo do ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital. A cerimônia é aberta ao público e segue até 15 horas. Já o sepultamento está previsto para 17 horas no Cemitério Gethsêmani Morumbi, na Zona Oeste.

Corpo de Rolando Boldrin, que morreu aos 86 anos, é velado na Alesp, em SP (Divulgação/TV Cultura)

Boldrin morreu na quarta-feira (9) por insuficiência respiratória e renal, segundo informações da TV Cultura. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia dois meses.

“Ele tirou o Brasil da gaveta’ e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles ‘fora do combinado’, conforme costumava dizer Rolando”, disse a TV Cultura, em nota.

LEIA TAMBÉM: Velório de Gal Costa será aberto ao público na Alesp; já enterro será reservado a parentes e amigos