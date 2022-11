Velório de Gal Costa será aberto ao público na Alesp; já enterro será reservado a parentes e amigos

O corpo da cantora Gal Costa será velado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na Zona Sul da Capital, nesta sexta-feira (11), das 9h às 15h. A cerimônia será aberta ao público. Já o enterro será reservado a parentes e amigos próximos.

As informações foram divulgadas pela assessoria da artista por meio das redes sociais. “Gal Costa faleceu na manhã de hoje, dia 09 de novembro, em sua casa, em São Paulo. O velório, aberto ao público, será realizado na Assembleia Legislativa, também na capital paulista, na sexta-feira, dia 11 de novembro, das 9h às 15h. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Agradecemos o carinho de todos nesse momento tão difícil”, diz o texto.

Agenda interrompida

Gal Costa se recuperava de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro passado, e deveria ficar afastada dos palcos até novembro, seguindo recomendações médicas.

Gal era umas das principais atrações do Festival Primavera Sound, que foi realizado em São Paulo no último fim de semana, mas sua participação foi cancelada na última hora.

Antes de dar a pausa para cuidar da saúde, a artista estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, onde cantava vários sucessos de sua carreira. Ela já tinha datas de apresentações marcadas para os meses de dezembro e janeiro.

Sonho da maternidade

Gal Costa deixa o filho, Gabriel, de 17 anos. O adolescente foi adotado pela cantora quando tinha 2 anos de idade. Segundo ela, a maternidade sempre foi um sonho e mudou sua vida por completo.

Gal Costa deixa um filho, Gabriel (Reprodução/ Instagram @galcosta)

“Ele é um amor, uma luz na minha vida. Sempre me fez muito bem ficar perto dele. Agora... é um típico adolescente que fica no quarto trancado, jogando (risos). Eu faço tudo para ele e por ele e agora quero ser avó. Gabriel será um ótimo pai”, disse Gal em entrevista ao GLOBO em 2021, reproduzida hoje pelo site do veículo.

Carreira de sucesso

Maria da Graça Costa Penna Burgos, a Gal Costa, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945. Desde a adolescência almejava seguir carreira como cantora, mas antes trabalhou como balconista em uma loja de discos. A convivência diária com a música fazia com que sua vocação aflorasse ainda mais.

Em 1960, conheceu Caetano Veloso, com quem iniciou uma parceria por toda a vida. Em 1964, fez sua estreia ao participar do espetáculo “Nós, Por Exemplo...”, ao lado do amigo e de nomes como Maria Bethânia e Giberto Gil com quem, na década de 1970, integraria o grupo “Doce Bárbaros”.

Antes da morte divulgada, perfil de Gal Costa compartilha vídeo cantando ‘Sorte’ com Caetano Veloso (Reprodução/Twitter)

Aos 20 anos, ela participou do álbum “Tropicália ou Panis et Circencis”, que é considerado um dos principais marcos do movimento tropicalista.

Ao longo dos 57 anos de carreira, ela se consagrou como uma das principais cantoras brasileiras e deu voz a clássicos da MPB como “Baby”, “Meu nome é Gal”, “Chuva de Prata”, “Meu bem, meu mal”, “Pérola Negra” e “Barato total”.

A cinebiografia “Meu Nome é Gal” está em produção atualmente. O filme, que tem direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, terá a atriz Sophie Charlotte interpretando Gal.

