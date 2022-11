“Travessia”: Plano para separar Brisa e Ari será colocado em prática

O plano de Núbia (Drica Moraes) para separar Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) em “Travessia” começa no capítulo desta quarta-feira (09), quando a mãe do arquiteto decide mostrar uma foto para o herdeiro, que está namorando Chiara (Jade Picon).

Na cena, ela não quer que o filho volte de jeito nenhum para Brisa e para acabar com qualquer possibilidade dos pais de Tonho (Vicente Alvite) ficarem juntos, a megera mostra uma foto onde Brisa aparece perto de Oto (Romulo Estrela), deixando Ari furioso: “Quem é esse cara?”, questiona ele.

Sem papas na língua, Núbia diz que ele deve ser o homem que deu carona para Brisa : “Carona?”, dirá o arquiteto, que começa a cair no plano da mãe, que joga mais lenha na fogueira.

Em "Travessia", Oto (Romulo Estrela) localiza Brisa (Lucy Alves) em Vila Isabel e vai ao seu encontro (João Miguel Júnior/Globo)

Sem acreditar, Ari diz que Núbia está enganada e ela afirma que tem as provas nas mãos: “Engano, Ari? Tô te mostrando a prova. Tu mesmo tás desmentindo teus olhos?”, fala a mulher, que pretende continuar vivendo na mansão de Guerra (Humberto Martins).

Ainda na cena de “Travessia”, a personagem de Drica Moraes diz quais são os próximos passos de Ari: “Tu é que não tem mais que continuar iludido, Ari! Vai atrás da menina, da Chiara, pede desculpa pela aprontação de ontem... a vida toda eu falei que essa Brisa não prestava pra ti, não falei?”.

Vale lembrar que no capítulo 100 de “Travessia”, Núbia também vai revelar o passado de Dante (Marcos Caruso). Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, tudo acontece no capítulo 100 da novela da Globo. Na trama, a mãe do arquiteto levará uma bomba para a cidade e revelará a identidade do pai de Ari.

Segundo o site, Dante é o verdadeiro pai do jovem. No momento da revelação bombástica eles estarão afastados por causa de Guerra (Humberto Martins), que compra o namorado de Chiara (Jade Picon) com presentes caros, como apartamento, carro e roupas.

Em "Travessia", Núbia (Drica Moraes) se despede do filho, Ari (João Bavo), que está indo estudar em São Luís, levado pelo seu mentor e professor, Dante (Marcos Caruso) (Estevam Avellar/Globo)

“Mesmo que as coisas não tenham saído como eu desejei, foi bom a senhora ter vindo, dona Núbia: pelo menos elas ficaram claras... Eu sempre quis o melhor para o Ari. Não, não... não quero me atravessar no caminho de ninguém, dona Núbia”, explica o professor.

Em seguida, a personagem de Drica Moraes faz um pedido para o amigo: “O senhor foi sempre muito bom pra Ari, professor Dante... Mas agora deixe o menino viver, Ari fica empacado na vida não querendo desagradar o senhor”, responde a mãe do arquiteto.

