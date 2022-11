‘The Crown’, 5ª temporada: as 10 maiores bombas inspiradas nos turbulentos anos 90 da família real

Após dois anos de espera, os espectadores da Netflix obcecados com o programa inspirado na vida da família real britânica finalmente estão acompanhando a 5ª temporada da série, que narra a década de 1990, um período turbulento que mudou para sempre a monarquia e seus membros.

Leia abaixo os 10 momentos imperdíveis da 5ª temporada de The Crown

Príncipe Philip faz amizade com Penelope Knatchbull

No segundo episódio, o príncipe Philip (Jonathan Pryce) se aproxima de Penny Knatchbull (interpretada por Natascha McElhone), a esposa de seu afilhado Norton Knatchbull, Lord Romsey. Os dois se conectam após a morte da filha do casal, Leonora, aos 5 anos de câncer. O príncipe Philip convence Penny a seguir em carruagem com ele como um hobby para animar seu ânimo e até restaura uma antiga carruagem de quatro mãos descoberta em sua casa, Broadlands, em um gesto sentimental.

Enquanto os dois se veem apenas como amigos, em um relacionamento natural, a rainha Elizabeth (Imelda Staunton) não fica muito feliz com o marido fazendo amizade com uma mulher atraente 32 anos mais nova.

Princesa Diana coopera com o livro de Andrew Morton

Sentindo-se solitária e ansiosa, a princesa Diana (Elizabeth Debicki) concorda em compartilhar informações para um novo livro de Andrew Morton sobre como foi realmente para ela se casar com um membro da família real, em meio a rumores de que um texto simpático ao príncipe Charles (Dominic West) estava em obras. Seu amigo Dr. James Colthurst secretamente lança perguntas e respostas entre o jornalista e a princesa para esclarecer “a verdade por trás do conto de fadas”. O livro bombástico se tornaria Diana: Her True Story, publicado em 1992.

Princesa Diana encontra os Al-Fayeds

Embora a cena possa ter sido fictícia, o encontro de Diana na tela com Mohamed Al-Fayed no episódio três prenuncia um ponto de virada. Quando a rainha decide não se sentar com o dono do Harrod’s, o patrocinador oficial do Royal Windsor Horse Show, no evento equestre, a princesa de Gales é enviada em seu lugar.

Brincando com Mohamed que ela “não era uma substituta para o Grande Chefe”, ela brinca com Dodi quando ele os cumprimenta. Embora inicialmente surpresos com as brincadeiras de Diana, os dois mais tarde se apaixonariam - o último romance de suas vidas.

Castelo de Windsor pega fogo

Reprodução (Netflix)

Staunton canaliza soberbamente o desespero da rainha Elizabeth depois que um incêndio destruiu o Castelo de Windsor em 1992 - um dos poucos eventos devastadores que levaram a rainha a declará-lo um “annus horribilis” (latim para “ano horrível”).

Na vida real, o incêndio começou em 20 de novembro, quando um holofote defeituoso incendiou uma cortina na capela da rainha Vitória e rapidamente se espalhou para a Torre Brunswick, St. George’s Hall e os apartamentos privados ao redor. Cinco funcionários sofreram inalação de fumaça ou outros ferimentos leves, informou o The New York Times na época.

Em uma cena agridoce na 5ª temporada de The Crown, uma chocada rainha e o príncipe Philip se abraçam dentro de um St. George’s Hall carbonizado, com o céu exposto acima.

Separação do Príncipe Charles e Princesa Diana

Retratado em The Crown como um encontro tenso com a rainha Elizabeth, o príncipe Charles e a princesa Diana confirmam que é melhor se separarem após 11 anos de casamento. A notícia foi anunciada pelo primeiro-ministro John Major (interpretado por Johnny Lee Miller) na Câmara dos Comuns em 10 de dezembro de 1992.

“Esta decisão foi alcançada de forma amigável e ambos continuarão a participar plenamente na educação de seus filhos”, disse o primeiro-ministro, segundo o The New York Times. Notavelmente, Major acrescentou que sua separação não teria “implicações constitucionais” e que a realeza sênior “não tinha planos de se divorciar”, segundo o The Washington Post.

Telefonema íntimo de Charles e Camilla (conhecido como “Tampongate”) chega aos jornais

Em janeiro de 1993, a transcrição de um telefonema interceptado entre o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) chegou aos tablóides. Durante a conversa íntima, Charles diz a Camilla que quer “viver dentro” da calça dela e depois brinca que poderia reencarnar como um absorvente interno. The Crown recria a memória sensível, sobre a qual West falou à Entertainment Weekly antes do episódio ir ao ar.

Reprodução (Netflix)

“Lembro-me de pensar que era algo tão sórdido e profundamente, profundamente embaraçoso [na época]”, disse o ator de 53 anos ao veículo sobre sua percepção da conversa na época. “Olhando para trás e tendo que jogar, o que você está consciente é que a culpa não foi dessas duas pessoas, dois amantes, que estavam tendo uma conversa particular. O que está realmente claro agora é o quão invasivo e nojento foi a atenção da imprensa para isso, que eles imprimiram na íntegra e você poderia ligar para um número e ouvir a fita real. Acho que isso me fez extremamente solidário com os dois e com o que eles passaram”.

Charles admite ter um caso

A tensão entre o príncipe Charles e a princesa Diana atingiu um novo pico quando o príncipe de Gales confessou em rede nacional que havia sido infiel no casamento. O episódio cinco seguiu o documentário ITV de Charles com Jonathan Dimbleby - um projeto que se tornaria Charles: The Private Man, the Public Role. O especial foi lançado em 1994 para dar ao público um vislumbre sem precedentes do homem moderno destinado a ser seu rei.

Princesa Diana usa o “vestido da vingança”

Reprodução (Netflix)

Sem dizer uma palavra, a princesa de Gales ganhou as manchetes na noite de junho em que a entrevista bombástica de Charles foi ao ar. Diana apareceu na Serpentine Gallery em um vestido justo, preto e ombro a ombro, com uma bainha assimétrica e uma cauda de chiffon que fluía ao vento – uma verdadeira surpresa de estilo para um membro da família real.

Imediatamente batizado de “vestido da vingança” e celebrado como um de seus looks mais icônicos, Diana queria que o mundo soubesse que ela estava seguindo em frente.

Princesa Diana senta-se para entrevista Panorama

O relacionamento da princesa Diana com a família real nunca mais seria o mesmo depois que ela deu uma entrevista polêmica à BBC Panorama em novembro de 1995. Rompendo com a prática da família real de manter um “lábio superior rígido”, Diana falou abertamente com o anfitrião Martin Bashir sobre o colapso de seu casamento, e as pressões de se casar com um futuro monarca e criar os filhos príncipe William e príncipe Harry.

Reprodução (Netflix)

O episódio 8 mostra o apresentador Bashir e sua equipe se esgueirando no apartamento de Diana no Palácio de Kensington para a conversa, onde ela afirmou que havia “nós três neste casamento” e que ela ingenuamente “casou em um sistema”, não em uma família.

Príncipe Charles e Diana anunciam divórcio

No penúltimo episódio da 5ª temporada, o príncipe Charles e a princesa Diana finalizam seu divórcio em meio a estranhamento e constrangimento de ambos os lados. Em uma cena ficcional, Charles e Diana sentam-se juntos para realizar uma “autópsia” de seu casamento e identificar o que deu errado.

“Eu nunca tive chance”, disse Debicki, interpretando Diana. “Nem Camilla”, respondeu West, como Charles.

“Tudo o que alguém queria era o nosso conto de fadas”, refletiu mais tarde.