Snoop Dogg terá cinebiografia em breve, com escritor de Pantera Negra

Snoop, cujo nome verdadeiro é Calvin Broadus Jr., produzirá a sua cinebiografia sob sua recém-formada Death Row Pictures, ao lado de Hughes e Sara Ramaker. O filme irá incorporar músicas do vasto catálogo de Snoop.

A Entertainment Weekly confirmou que o projeto sobre o rapper indicado ao Grammy está em andamento na Universal Pictures, com o escritor de Pantera Negra, Joe Robert Cole, escrevendo o roteiro e o co-diretor de Perigo Para a Sociedade, Allen Hughes, a bordo para dirigir.

“Esperei muito tempo para montar esse projeto porque queria escolher o diretor certo, o roteirista perfeito e a maior empresa de cinema com a qual eu poderia fazer parceria que pudesse entender o legado que estou tentando retratar na tela e a memória que estou tentando deixar para trás”, disse Snoop em um comunicado. “Foi o casamento perfeito. Foi um matrimônio sagrado, não um macarrão sagrado”.

Cole acrescentou: “Sou fã de Snoop desde ‘Deep Cover’. Sua música e os filmes de Allen Hughes deixaram uma marca indescritível em minha vida. O que mais me excita é a humanidade da jornada de Snoop para um ícone internacional. A Universal provou que pode guiar um filme como este para algo especial”.

Snoop ganhou destaque na cena do rap da Costa Oeste do início dos anos 90 e depois se expandiu além da música para se tornar ator, investidor e empresário. Sua passagem como headliner do show do intervalo do Super Bowl LVI ao lado de Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar e 50 Cent lhe rendeu sua primeira vitória no Emmy este ano.

A Universal já havia encontrado sucesso de crítica e bilheteria com o filme biográfico de hip-hop Straight Outta Compton, que mostrava a ascensão e queda do N.W.A. O filme também contou com uma participação especial de Lakeith Stanfield interpretando Snoop Dogg.