Prefeito de São Paulo lamenta morte de Gal Costa: ‘Uma das mais brilhantes vozes do Brasil e do mundo’

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lamentou a morte da cantora Gal Costa nesta quarta-feira (9), aos 77 anos de idade.

Em nota, Nunes destacou o talento de Gal e lembrou de sua contribuição para a música brasileira.

Confira o texto na íntegra:

”Perdemos hoje uma das mais brilhantes vozes do Brasil e do mundo com a passagem de Gal Costa. Baiana de nascimento, Gal criou rapidamente um estilo único, se destacou na contracultura, no tropicalismo e conquistou o reconhecimento internacional ao inscrever seu nome no hall da fama, nos Estados Unidos, e ao conquistar o Grammy Latino, entre outros prêmios. Encantou gerações e projetou positivamente a arte brasileira no exterior ao longo dos 56 anos de carreira, cujo legado já é eterno. Em nome da cidade de São Paulo, transmito à família, parentes e amigos os nossos sentimentos.”

Cirurgia e agenda

Gal Costa morreu na manhã de hoje em sua casa em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que destacou que ela sofreu um infarto e não resistiu.

Ela se recuperava de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro passado, e deveria ficar afastada dos palcos até novembro, seguindo recomendações médicas.

Gal era umas das principais atrações do Festival Primavera Sound, que foi realizado em São Paulo no último fim de semana, mas sua participação foi cancelada na última hora.

Antes de dar a pausa para cuidar da saúde, a artista estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, onde cantava vários sucessos de sua carreira. Ela já tinha datas de apresentações marcadas para os meses de dezembro e janeiro.

Gal Costa deixa o filho, Gabriel, de 17 anos.

