Morre ator, cantor e apresentador Rolando Boldrin, aos 86 anos em SP

Rolando Boldrin morreu aos 86 anos em São Paulo, nesta quarta-feira (9). O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura estava internado no Hospital Albert Einstein há dois meses, porém a causa do falecimento não foi informada.

A carreira do artista é composta de repertório enquanto esteve frente às telas. Com mais de 60 anos na TV, Ronaldo Boldrin foi responsável por tocar o programa musical ‘Sr. Brasil’ por 17 anos.

“Ele tirou o Brasil da gaveta’ e fez coro com os artistas mais representativos de todas as regiões do país. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles ‘fora do combinado’, conforme costumava dizer Rolando”, disse a TV Cultura, em nota.

O artista também esteve presente na teledramaturgia, tendo participado de mais de 30 novelas. Dentre elas estão: “Mulheres de Areia”, “Os Inocentes”, “A Viagem”, “O Profeta”, “As Pupilas do Senhor Reitor”, “Os Deuses Estão Mortos”, “Quero Viver”, dentre outras.

Já em programas, Boldrin comandou os programas: ‘Som Brasil’ (Globo), ‘Empório Brasil (SBT) e ‘Empório Brasileiro (TV Bandeirantes). Já na TV Cultura, o artista se encarregou do ‘Sr. Brasil’ desde 2005.

Veja mais:

Biografia do artista

Nascido em 22 de outubro de 1936, Rolando Boldrin veio de uma família com 12 irmãos, sendo um do meio. O artista morava no interior de São Paulo, na cidade São Joaquim da Barra, e tornou-se um grande compositor, cantor, ator e apresentador, com participação em grandes peças do audiovisual.

“A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido”, diz a nota da rede de televisão.

O velório de Boldrin está programado para acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.