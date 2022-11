Jojo Todynho afirma que cirurgia bariátrica não é vingança: “Nada a ver”

Jojo Todynho decidiu fazer uma cirurgia bariátrica e, depois de alguns boatos afirmando que o procedimento seria uma resposta para Lucas Souza, seu ex-marido, a famosa resolveu falar sobre a polêmica em suas redes sociais.

Nesta terça-feira (08), a cantora usou os stories do Instagram para negar que teria optado por realizar a cirurgia como uma certa vingança: . “Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem, o processo para fazer uma cirurgia bariátrica demanda um tempo”, começou.

Segundo a cantora, ela já está no processo para fazer a cirurgia antes da separação surgir em sua vida: “Eu já estou há dois meses no caminho desse processo. Não tem nada a ver com a separação, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou se é porque vocês são leigos mesmo. É só ler, gente!”.

A famosa também disse que precisou se esforçar para conseguir fazer o procedimento: “Para mim não é diferente de outra pessoa. Vocês acham que só porque eu tenho dinheiro eu chego no médico e peço pra ele operar? Eu vou fazer pelo meu plano de saúde, tudo bonitinho. Isso é um processo demorado e requer um tempo, que precisa de um acompanhamento”.

Vale lembrar que Jojo Todynho estava fazendo dieta desde o começo do ano, quando entrou para o quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. Na época, a famosa também compartilhou com os fãs um perrengue daqueles que aconteceu enquanto ela fazia um prato.

Durante uma live, jojo mostrou que é gente como a gente e, ao preparar a massa de um escondidinho de batata doce, o liquidificador queimou e ela alertou os fãs: “Olha, tá saindo fumaça”, disse.

Neste momento, a live que era para mostrar como fazer um escondidinho fitness mudou de tema e virou a despedida do eletrodoméstico: “Foi bom o tempo que eu tive você na minha vida. Cinco anos, gente! Durou muito! Cinco anos... Agora tenho que comprar outro!”, disse Jojo.

Depois, Jojo Todynho voltou para sua receita, já que o liquidificador conseguiu bater a massa antes de queimar: “Ele queimou, mas bateu, ó!”, constatou ela, mostrando a massa pronta.

