Jade Picon foge de jornalistas em festival de música em SP

Não é todo dia que os famosos estão com disposição para atender seguidores - ainda mais em momentos de diversão. Recentemente, Jade Picon causou polêmica entre no Primavera Sound, festival de música realizado em São Paulo no último fim de semana.

Segundo o portal Metrópoles, a atriz não conseguiu passar despercebida no primeiro dia de festival, apesar de usar um lenço na cabeça e óculos escuros, na expectativa de enganar os olhares mais atentos.

Ela foi para a área VIP do festival, mas mesmo assim acabou sendo reconhecida. Ela preferiu não interagir com jornalistas naquele momento, mas fez uma breve pausa para posar para os fotógrafos.

Os jornalistas do portal entenderam que a estrela de “Travessia” preferia não ser abordada, inclusive pelos fãs. Mais tarde, porém, um seguidor de Jade postou uma foto com ela nas redes sociais.

Veja o look completo da influenciadora para o primeiro dia de Primavera Sound:

Visto que o disfarce não funcionou, Jade optou por um look mais leve no domingo (6). Confira:

