Gal Costa tinha medo da morte: “Adoro a vida”, disse ela no “Conversa com Bial”

Gal Costa participa do "Conversa com Bial" (Divulgação/Globo)

Gal Costa foi uma das celebridades entrevistadas pelo jornalista Pedro Bial no “Conversa com Bial”, programa que será reprisado nesta quarta-feira (09), dia marcado pela morte da cantora, que revelou que tinha medo da morte.

“Eu adoro a vida. Quando é jovem, você não pensa muito em morrer, na morte. Mas quando vai chegando, você começa a pensar que tem uma hora que acaba, né? E eu espero que não acabe. Espero que tenha vida depois que a gente apague. A vida é um milagre”, confessou a artista, que morreu aos 77 anos.

Durante a entrevista, Pedro Bial questionou Gal sobre o que ela imaginava após a morte: “Não gosto de ver o nada. Sei que estou com 75 anos [na época] e tenho medo da morte, mas quero fazer coisas ainda. Tenho vontade, desejo... A vida sem trabalho e sem música é muito chata. É difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom porque quanto mais você fica velho, mais você vive e a vida é tão linda”.

Segundo a assessoria de imprensa, a cantora sofreu um infarto e não resistiu. Gal era uma das principais atrações do Festival Primavera Sound, que foi realizado em São Paulo no último fim de semana, mas sua participação foi cancelada na última hora.

Filme “Meu Nome é Gal” mostra Gal Costa aos20 anos de idade (Reprodução/Instagram)

Antes de dar a pausa para cuidar da saúde, a artista estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, onde cantava vários sucessos de sua carreira. Ela já tinha datas de apresentações marcadas para os meses de dezembro e janeiro. Gal Costa deixa o filho, Gabriel, de 17 anos.

A reexibição do " Conversa com Bial”, levado ao ar originalmente no ano passado, está marcada para esta quarta-feira (09), no horário nobre da Globo.

Filme sobre Gal

Sophie Charlotte será Gal Costa no filme "Meu Nome é Gal", que estreia em 2023 (Reprodução/Instagram)

A vida da cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos, será contada no filme “Meu Nome é Gal”, que tem a atriz Sophie Charlotte, que atualmente está no elenco da novela “Todas as Flores”, interpretando a famosa.

Dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, o longa traz Gal no início da carreira, quando deixou a Bahia para viver no Rio de Janeiro. Na produção, prevista para estrear em 2023, os fãs também poderão entender como a amizade da cantora com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha começou e se fortaleceu ao longo dos anos.

