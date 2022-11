Gal Costa deixa filho único, Gabriel: ‘Sonho da minha vida’

A cantora Gal Costa, que morreu na manhã desta quarta-feira (9) aos de 77 anos, deixou um único filho, Gabriel, de 17 anos.

O adolescente foi adotado pela cantora quando tinha 2 anos de idade. Segundo ela, a maternidade sempre foi um sonho e mudou sua vida por completo.

“Ele é um amor, uma luz na minha vida. Sempre me fez muito bem ficar perto dele. Agora... é um típico adolescente que fica no quarto trancado, jogando (risos). Eu faço tudo para ele e por ele e agora quero ser avó. Gabriel será um ótimo pai”, disse Gal em entrevista ao GLOBO em 2021, reproduzida hoje pelo site do veículo.

Na ocasião, Gal revelou que o sonho de sua vida sempre foi ser mãe e que tentou ter um bebê com o também cantor Milton Nascimento.

“Mas me lembro que me oferecia para ter filho com todo mundo (risos)... Porque o sonho da minha vida era ter um filho. E eu não engravidava. Minha mãe falava “Gracinha”, ela me chamava assim, “adote uma criança”. Mas achava que filho tinha que ser parido. Hoje, sei que filho é amor. Eu e Bituca (Milton Nascimento) tínhamos um projeto de ter um filho juntos. Olha só, que oferecida eu era... (risos). Mas era por causa das nossas vozes. Achávamos que um filho nosso teria uma voz especial. Quando eu estava com o Marco Pereira (violonista com quem ficou casada), a gente tentou ter um filho e fui averiguar... Tive uma menopausa precoce (aos 42 anos), não tava ovulando mais...”

Ainda sobre maternidade, Gal lembrou na entrevista que foi criada apenas pela mãe, traçando um comparativo com a criação solo de próprio seu filho.

“É muito parecido. A gente acaba se tornando parecido com nossos pais... Minha mãe tinha muita confiança em mim. Não brigava, não era castradora. Eu sou a mesma coisa com o Gabriel. Sou permissiva, no bom sentido, converso sobre tudo, principalmente sobre drogas, me preocupo muito com isso. Temos uma relação de confiança, saudável”, disse.

Cirurgia e agenda

A informação da morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que destacou que ela sofreu um infarto e não resistiu.

Gal Costa morreu aos 77 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

Ela se recuperava de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro passado, e deveria ficar afastada dos palcos até novembro, seguindo recomendações médicas.

Gal era umas das principais atrações do Festival Primavera Sound, que foi realizado em São Paulo no último fim de semana, mas sua participação foi cancelada na última hora.

Antes de dar a pausa para cuidar da saúde, a artista estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, onde cantava vários sucessos de sua carreira. Ela já tinha datas de apresentações marcadas para os meses de dezembro e janeiro.

