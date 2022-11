Gal Costa apareceu fazendo o ‘L’ em seu último post nas redes sociais; Lula ressaltou legado da cantora

A cantora Gal Costa, de 77 anos, que morreu na manhã desta segunda-feira (9) após sofrer um infarto, fez uma postagem nas redes sociais horas antes. Em seu perfil no Instagram, ela postou um story no qual apareceu fazendo o “L” com a mão, em referência a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu as eleições presidenciais deste ano (veja abaixo).

O vídeo mostra a cantora usando óculos, roupa colorida e com os cabelos soltos. Horas depois, a assessoria de imprensa da artista confirmou que ela faleceu.

Nesta manhã, Lula homenageou a artista em seu perfil oficial no Instagram. “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, escreveu o presidente eleito.

“O país que Gal Costa cantava para mostrar sua cara hoje perde uma de suas grandes vozes. Mas o legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome, Gal. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e milhões de admiradores”, ressaltou Lula.

Durante as eleições, a cantora declarou várias vezes seu apoio ao petista e, em um show antes do primeiro turno, ela também fez o “L” com a mão e pediu paz. Depois, no segundo turno, ela comemorou a vitória de Lula contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que buscava a reeleição.

Morte de Gal Costa

Segundo a assessoria de imprensa, Gal sofreu um infarto nesta manhã e não resistiu. Ela se recuperava de uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, realizada em setembro passado, e deveria ficar afastada dos palcos até novembro, seguindo recomendações médicas.

Gal era umas das principais atrações do Festival Primavera Sound, que foi realizado em São Paulo no último fim de semana, mas sua participação foi cancelada na última hora.

Antes de dar a pausa para cuidar da saúde, a artista estava em turnê com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, onde cantava vários sucessos de sua carreira. Ela já tinha datas de apresentações marcadas para os meses de dezembro e janeiro.

Gal Costa deixa o filho, Gabriel, de 17 anos.

