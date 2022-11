“Encontro”: Pai de Cristiano Araújo fala sobre saudade e novo projeto musical

João Reis, pai do cantor sertanejo Cristiano Araújo, esteve no palco do “Encontro” e conversou com Patrícia Poeta e Manoel Soares sobre a falta do filho, que morreu há sete anos.

“É muito difícil, o Cristiano não é só um filho. Quando eu me separei da mãe dele, nós moramos juntos e a nossa convivência não era só de pai e filho, era de onde um estava o outro estava também. É muito difícil. Temos que aprender a viver com essa dor, que nunca passa”, contou ele.

Além das lembranças, o pai do cantor sertanejo também aproveitou para lançar uma música inédita chamada “Por Que”, que será lançada nas plataformas digitais e também ganhará um vídeo no YouTube: “Finalmente! Já era para ter lançado, mas teve algumas coisas que impediram. São 10 músicas ao todo e em janeiro, quando for o aniversário dele, vamos lançar outras”, contou ele.

Depois de ouvir a canção, João surgiu no palco do “Encontro com Patrícia Poeta” muito emocionado e confessou que foi muito difícil participar do projeto inédito: “Eu ainda não consigo ouvir as músicas dele. Eu não consigo até hoje ouvir e quando eu estou no carro e começa a tocar em uma rádio eu troco. Imagina você, eu estar em um estúdio ouvindo a voz dele”.

Para o GShow, o pai de Cristiano Araújo informou que o projeto é uma homenagem ao filho e um presente aos fãs: “Já são sete anos de saudades do Cristiano, e apesar disso a memória dele segue tão viva na mente dos fãs quanto na minha, que sou o pai. Nada mais justo do que honrar a trajetória dele apresentando essa música nova para o público, que pede por isso há tanto tempo e pelo qual o Cristiano também tinha um carinho muito especial. Tenho certeza de que todo mundo vai se emocionar tanto quanto eu”, disse João Reis, pai do cantor.

Morte de Cristiano Araújo

O cantor goiano Cristiano Araújo morreu em junho de 2015, aos 29 anos, após um acidente de carro na BR-153, no km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás. Além dele, a namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19, também estava no veículo e não resistiu.

Depois do acidente, o cantor e a namorada foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Eles serão velados juntos, no Palácio da Música, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia.

Na época, o Corpo de Bombeiros informou que o cantor sertanejo voltava de um show em Itumbiara, no sul do estado, por volta das 3h30, quando o veículo em que ele estava, um Range Rover, saiu da pista e capotou.

